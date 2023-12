På lørdag forlot jeg Brønnøysund Lufthavn med Widerøe for å reise hjem til Helsingfors eller Helsinki, hvor jeg nå bor. De siste fire årene har jeg pendlet mellom Helsingfors og Brønnøysund og dette var min siste hjemreise etter 6,5 interessante og hyggelige år sammen meg gode og dyktige kollegaer i selskapene på Toft. Jeg har tilbrakt 50 prosent av tiden min på Toft i perioder på to og to uker og resten av tiden på hjemmekontor i Finland. Fra og med nyttår takker jeg av.

I mitt arbeid og opphold i Brønnøy har jeg på ulike måter vært tett på både Brønnøy kommune og Brønnøysunds Avis, og har med interesse registrert den siste tids artikler og meningsinnlegg om kommunens og også avisens holdning og engasjement for næringsutvikling.

Basert på egne erfaringer og observasjoner treffer innleggene til Harald Krokaa og Atle Berg spikeren på holdet, mens tirsdagens lederartikkel i BA langt på vei dokumenterer den manglende forståelse for hva som kreves av tilrettelegging for næringsaktivitet.

I lederartikkelen listes opp noen eksempler på nye bedrifter innen Havbruk. Disse etableringene og arbeidsplassene i Akva Future og Norsk Havbrukssenter er skapt på tross av Brønnøy kommune, og ikke pga. Det kunne også vært langt flere arbeidsplasser innen havbruk om ikke kommunestyret hadde trukket inn lokaliteter til oppdrett i stedet for å legge til rette med nye lokaliteter. Resultatet er at virksomhet har flyttet eller blitt solgt til andre kommuner.

Det hevdes i lederen at Brønnøy kommune vedtok en arealplan skreddersydd for planene på Toft. Dette er en sannhet med betydelige nyanser:

Arealplanarbeidet startet opp i 2012, etter at den gamle arealplanen var gått ut på dato flere år tidligere. Målsettingen var at den skulle være ferdig i 2013.

Sommeren 2017 hadde jeg et møte med kommunens politiske og administrative ledelse vedrørende landbasert på Toft, og jeg ble anmodet om å utarbeide en mulighetsstudie ASAP (as soon as possible. red.anm), slik at det kunne tas inn i arealplanen som skulle behandles i desember 2017. Mulighetsstudie ble leverte som avtalt, men det ble ikke noe arealplanvedtak i 2017 som lovet, heller ikke i 2018, men i november 2019 kom det et enstemmig vedtak. Av grunner jeg ikke kjenner til ble arealplanen behandlet på nytt i juni 2020. Det ble da framsatt benkeforslag om å ta ut oppdrettslokalitetene Lyngøy Øst og Skjåvikodden (som hadde eksistert i 30 år og var med i driftsplaner). Forslaget ble vedtatt mot stemmene fra Venstre og Høyre (også dagens ordfører stemte for å trekke inn tillatelsen) Arealet til landbasert på Toft inngikk imidlertid i planen.

Alle omkostninger vedr. arealplanen for Toft næringsområde ble dekket av Aquaculture Innovation (AI) som jeg ledet. Selskapet sto også for innleie av eksterne eksperter på slikt arbeid. Kommunens sendrektighet medførte dessverre at prosjektet ble minst 3–4 år forsinket. Utbyggingen og arbeidsplassene kunne vært realisert i dag med god tidsmargin uten slik forsinkelse.

Så snart arealplanen var godkjent sørget jeg og AI for utarbeidelse av reguleringsplan inkludert naturmangfoldsundersøkelser og konsekvensutredning etc etc. Alle kostnader, mer enn 20 mill kr, ble dekket av AI-konsernet.

Kommunen hadde forpliktet seg til å sikre avtaler med grunneierne på næringsarealet. Dette var ifølge kommunen på plass i form av opsjonsavtaler. Kommunen «somlet» så lenge med å få på plass ordinære tomtekjøpsavtaler at hovedgrunneieren døde, og arvingene har slik jeg har forstått det ikke vært villig til å inngå endelig avtale om salg av arealet.

Kommunen har likevel inngått salgsavtale for hele næringsområdet til et datterselskap av AI, selv om de ikke eier tomtegrunnen. Videre har kommunen krevd at AI skal kjøpe hele arealet, selv om selskapet kun har behov for ca 40 prosent av arealet. Dvs at AI må dekke alle kostnader til hele arealet, både tomtegrunn, plankostnader og også opparbeidelse. Kommune har bidratt med kr 0,- og vil fortsatt bidra med kr 0,-, selv om 60 prosent av arealet skal kunne nyttes til annen næringsvirksomhet.

Kommunen har heller ikke engasjert seg fort å bistå med å få fortgang i sakene hos Statsforvalter, Mattilsyn, NFK, Fiskeridirektorat eller andre steder. Dette i sterk kontrast til hva vi ser kommunene gjøre andre steder, f.eks Mo i Rana og Freyr, og også i flere oppdrettskommuner.

Jeg sitter heller ikke med følelsen av at Brønnøysunds Avis bidrar positivt. Tvert imot. Selv om det i lederartikkelen påpekes at leserbrev for og mot prosjektene har vært på trykk i avisen, så har avisen gjennomgående hatt en tendensiøs og negativt fokus i sin dekning av saken. Vinklingen har ofte vært preget av manglende kunnskap og misvisende framstillinger. Avisen har i stor grad også hatt en personfokusering som har vært belastende for oss som har jobbet med prosjektet, og i særdeleshet for selskapets hovedaksjonær og styreleder.

Avisens dekning av et annet prosjekt jeg har hatt ansvaret for: Torskeoppdrett på Gåsholman, vil jeg helst ikke tenke på.

Avisens og kommunens holdning registreres også utenfor kommunen og regionen, og en aktør fra Trøndelag har i sin frustrasjon kommet med følgende illustrerende uttalelse: «Rolf, du må sei te dæm i Brønnøysund at dæm itj kan levva av vinden som blæs gjennom Torghattenhølet.»

Brønnøy byr på mange muligheter, både inne havbruk, reiseliv og andre næringer. Alt ligger derfor til rette for vekst og utvikling om man ønsker det. Bare ved å legge til rette med areal til havbruk på samme måte som de fleste andre kystkommunen vil kommunen kunne motta 20–40 mill. kr mer i året fra Havbruksfondet, og dermed unngå nedleggelse av sykehjemsplasser og skoler. Et godt bo- og oppvekstmiljø er viktig for å kunne sikre flere arbeidsplasser, rekruttering og tilflytting for å få til vekst og utvikling. Mulighetene er der om man vil.

Jeg har trivdes veldig godt i miljøet på Toft. Det er en unik arbeidsplass da den rommer så mange ulike virksomheter inkl. Campus Blå. Jeg har ikke trivdes like godt i leiligheten min i Storgata, dvs. jeg har kjedet meg. Brønnøysund er en liten by hvor det skjer veldig lite så nettopp derfor bør alle bidra til at det blir vekst og utvikling framover. Og så synes jeg Helgeland har fantastisk flott natur, men som sagt så tror jeg ikke at regionen kan leve av turisme alene.

Igjen takk for meg Brønnøy. God jul og godt og forhåpentligvis framgangsrikt år.

Rolf Nordmo