På vegne av politikere i formannskapet takker vi for den ros som det er gitt utrykk for i innlegget fra utdanningsforbundet.

Et enstemmig formannskap gikk inn for å utrede modellene 1.5 og 4.3 nærmere og slik at kommunestyret kan få et beslutningsgrunnlag som er tilstrekkelig opplyst til behandling 14. februar. Videre vil vi også sikre bedre involvering av berørte parter. Vår bestilling til administrasjonen er de skal utrede de to modellene nærmere innen 17. desember og sende dette ut til høring med høringsfrist 31. januar.

I og med at utvalget av modeller er kuttet ned til to mener vi, og vi har tiltro til, at administrasjonen klarer å svare ut bestillingen til 17. desember. Vi har også tiltro til administrasjonen involverer berørte parter tilstrekkelig i prosessen videre.

Når det gjelder Utdanningsdirektoratets retningslinjer i rundskrivet «Behandlingen av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser Udir-2-2012» der de anbefaler to måneders høringsfrist, mener vi at seks uker er tilstrekkelig, selv om julehøytiden er inne i denne perioden.

Modellene er helt eller delvis belyst i tidligere høring og saksgrunnlaget til formannskapet har vært offentlig tilgjengelig siden 15. november. Vi mener derfor at vi stor grad i bestillingen til administrasjonen etterlever de anbefalingene og intensjoner som er gitt rundskrivet.

Fra politisk side er vi særdeles opptatt av at de som er elever, foreldre og ansatte som sokner til henholdsvis Salhus og BBU blir tilstrekkelig informert og gitt mulighet til å uttale seg om de konsekvenser de to modellene vil ha. Deres stemme har i mindre grad nådd frem så langt i prosessen.

Vi setter pris på det store engasjement og vi oppfordrer alle til å gi utrykk for sin mening og påvirke i politiske og organisatoriske prosesser. Vi skal lytte – lytte til alle.

Siv Therese Aglen, ordfører Ap

Frode Åsmund Granås, gruppeleder Ap