Det er med undring jeg leser behandling av havnas søknad om tilskudd til tømmerkai, i dagens formannskapsmøte. En gladsak der jeg regnet med positiv enstemmighet.

Registrerer at næring og økte skatteinntekter ikke betyr noe for kommunaldirektøren og hans /vår bunnlinje, gitt at BAs utsendte har referert korrekt.

Havna ba om et tilskudd på 7 mill. Dette er nå moderert til et rente- og avdragsfritt lån i 8 år. Pengene lånes og er tilbakeført fondet om 8 år.

Ettersom disse midlene står ubrukt i et fond vil uttak av disse midlene på 7 mill koste Brønnøy kommune 280 000 kr i året om vi regner en avkastning på 4 prosent. Men børsen er usikker.

Disse midlene står i et ubrukt fond som frem til de siste renteøkninger og en svak børs ikke har gitt den avkastning som forventet. Ikke brukes avkastning til å styrke budsjettene om noen skulle tro det. Men er det der disse midlene skal stå?

Var det ikke meningen å bruke disse midlene til investering i næringsutvikling og som hadde økt bosetting, bolyst, opprettholdelse av skoler, barnehager, butikker og dessverre derav også økt skatteinngang som kommunaldirektøren ikke er så opptatt av.

Kanskje også bidra til å redusere fraflyttingen? Mente den samme kommunaldirektør tidligere var veldig opptatt av befolkningsøkning da dette gir klingende mynt i kommunekassen. Om den samme ikke er opptatt av økt aktivitet i alle næringer i Brønnøy skjer ikke dette.

Havna må ta dette innenfor eget budsjett foreslås det. Da er det mangel på historikk blant forslagsstillere og administrasjon.

I 2008 ble store deler av Gårdsøya løftet ut av havnekassen til Brønnøy kommune, noen kompensasjon til havna er ennå ikke mottatt. Som kommunedirektør og Ap påpeker er havna et selvstendig kommunalt foretak, med egen økonomi. Da kan ikke eierne lovlig hente ut verdiene uten en eller annen form for oppgjør.

Ved etablering av nybygg for Brønnøysundregistrene på kai, etter ønske fra forhandlerne i posisjon i 2017, ble havna brukt for å imøtekomme alle krav og ønsker for slik etablering. Havna har ikke mottatt signal om noen kompensasjon for dette fra Brønnøy kommune.

Brønnøy kommune (BK) har hatt tilnærmet kr. 0 i kostnader i forbindelse med etableringen av nytt registerbygg, men havnas eiere BK sitter igjen og skummer fløten med eiendomsskatt og skatteinntekter fra nærmere 600 ansatte.

Her burde vel det kommunale foretaket blitt tilgodesett - men nei, heller ikke et verbalt kred høres fra de samme.

Så ønsket registerbygget seg litt havneareal. Dette ble løftet ut av havnekassen til fordel for BK og et fortau. Verdien av dette areal ble den gang anslått til 25 mill. Heller ikke her har vi sett vilje, fra havneforetakets eiere, til å betale tilbake.

At areal matrikuleres vekk fra havnekassen til fordel for BK er en annen historie.

Hvordan skal så havne greie å finansiere tømmerkai når det meste av verdier er hentet ut av sine eiere.

Havna har ikke areal å selge grunnet havnas eieres iver etter å tømme havnekassen. Og derav ikke gis mulighet til den næringsutvikling havna ønsker i tråd med vedtekter vedtatt av havnas eiere

Derfor: Det Ap og kommunaldirektør sier i klartekst er at vi trenger ikke tømmerkai og næringsutvikling. Vi prioriterer å skjære ned på alle budsjetter. Null aktivitet gir heller ingen kostnader. Vi går en dyster fremtid i møte.

Vi er inne i en ond sirkel med dagens holdning fra kommunedirektør og posisjon.

En stor takk til Sp, FrP, Rødt og forslagstiller Høyre som fikk gjennom, med knappest mulig flertall i formannskapet, et positivt vedtak for gjennomføring av tømmerkai. Mot SV og Aps stemme.

Ettersom AP og SV har knappest mulig flertall i kommunestyret kan det positive vedtaket endres.

Håper derfor at AP og SV også ser verdien av å støtte opp om tømmerkaia og Brønnøy Havn, i kommende kommunestyremøte. Det er ingen skam å bruke fornuft.

Mvh

Leif M. Slotvik

Avgått havnestyreleder og fortsatt beboer i Brønnøy