Hensynet til pasientene og helsetjenesten kommer først

Det finnes ikke noe viktigere for Helse Nord RHF enn å sørge for spesialisthelsetjenester av høy sikkerhet og kvalitet til befolkningen i Nord-Norge. Det er vårt samfunnsoppdrag og det som motiverer oss i arbeidet med å rigge tjenestene for fremtiden. Forandringer kan skape usikkerhet, men kan også legge grunnlag for bedre tjenester. Det er målet vi jobber mot.