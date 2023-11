Skal vi tro/ ha tillit til politikernes partiprogram, når det gjelder Nordhus skole? I helse oppvekst og kultur i går bestemte de røde Ap, SV og Rødt å gå for 1.-4. på nevnte skole. Skolenedleggelsen vil få store konsekvenser for hele øya. Vi har en flott skole, samfunnshus, idrettsanlegg og ikke minst dyktig arbeidskraft på skolen. Slik jeg forstår innlegget til de røde betviles det. Under møtet tidligere på Nordhus skole utfordret jeg det politiske panelet. Hva mener dere om nedlegging. De borgerlige svarte nei til nedlegging. Gikk videre med samme spørsmål til de røde. Representanten for Ap nølte med et svar. SV leste fra partiprogrammet, ingen nedleggelser av skoler. Rødt sa det samme. Ser vi på bilde av de tre i BA gliser de, og standpunktet er tatt.

På Nordhus møte var det sagt 14 millioner å spare, etter det varierer det helt ned til 800 000.- kroner. Kan ikke finne frem til noe eksakt beløp som spares. Har politikerne ikke økonomisk innsikt i dette, eller følger de oppvekstsjef og kommunedirektøren som ikke har kommet med noe fast beløp.

Hva må til av penger hvis det må utvides på Salhus og BBU? Viser til tidligere renovering/ utbygging på Salhus. Budsjett ca 30 millioner, sluttsum vel 60 millioner. Ingen kontroll der. Ber politikerne legge til rette for mer vekst i kommunen, og kanskje andre sektorer blir satt under lupen for sparing?

Til slutt, det er ingen skam å snu og håper representantene fra Ap står på det de beroliget meg med på Nordhus-møte.

Børge Saltermark