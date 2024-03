Byggenæringen har lenge varslet om dårlige tider og kom derfor til Arbeiderpartiet med tre ønsker til statsbudsjettet for 2024. Regjeringen leverte på to av tre. Vi tar situasjonen på det dypeste alvor.

Det er ikke tvil om at økte priser og renteøkninger har ført til at færre byggeprosjekter settes i gang. Både i den delen av byggebransjen som de store bedriftene opererer i, men også hos de små og mellomstore bedriftene merkes det at folk har mindre penger å bruke på egne prosjekter.

Samtidig er partiet Rødt er ute i diverse medier der de etterlyser tiltak fra regjeringen. Det er ikke noe galt i å være bekymret for en bransje som åpenbart har tøffe tider, men man må spørre seg om Rødt har fått med seg innholdet i det vedtatte statsbudsjettet for 2024. For «kravene» de kommer med til regjeringen, ble det levert på for flere måneder siden.

Arbeiderpartiet mener innsatsen må rettes dit den vil ha mest og best effekt. Det er å få opp aktiviteten i bransjen, så vi holder på fagfolkene og slipper permitteringskøer. I statsbudsjettet 2024 gjorde vi derfor to viktige grep, som også var sterkt ønsket av bransjen selv. Vi økte bevilgningene til Enova og vi styrket Husbanken.

Arbeiderpartiet vil at flere skal få muligheten til å eie egen bolig, i både by og bygd. Derfor har vi starta arbeidet med å gjenreise Husbanken. Neste år er låneramma er på nesten 30 milliarder kroner. Dette er veldig gode nyheter for byggebransjen.

Husbankens økte ramme er en vinn-vinn-situasjon for å få opp aktiviteten i byggebransjen, men innebærer også energitiltak for kommunale bygg. Vi vet at energieffektivisering er et viktig klimatiltak, og offentlig sektor må gå foran for å sikre energieffektive løsninger. Derfor endret vi også i fjor Enovas mandat til å fokusere i enda større grad på energieffektivisering av bygg, i tråd med Energikommisjonens anbefalinger. I statsbudsjettet bevilget vi 180 millioner kroner ekstra for å følge opp dette. Dette er viktige klimatiltak som også kan få opp aktiviteten i bransjen igjen.

Arbeiderpartiet lytter til næringen, og ønsker å bedre situasjonen. For vi er avhengig av en sterk byggebransje, med alle de dyktige fagfolkene vi har, for å bygge landet videre.

Det tredje ønske handlet om å øke permitteringsperioden fra 26 til 52 uker. Arbeiderpartiet vil ikke kategorisk avvise at det i fremtiden blir behov for å gjøre endringer i permitteringsregelverket. Men selv om vi deler bransjens bekymring for 2024, mener vi ikke dette er den beste løsningen nå.

For oss vil alltid arbeid til alle være viktigst. Og det vi trenger nå, er flere i arbeid, ikke flere folk utenfor arbeidslivet.

Ingen arbeidstaker har godt av å være permittert i 52 uker sammenhengende. Man faller ut av arbeidsfellesskapet og går ned til 62,4 prosent av inntekten. Spesielt i disse dyrtider vil dette være en uholdbar situasjon for de fleste. Arbeiderpartiet vil ikke kategorisk avvise at det i fremtiden blir behov for å gjøre endringer i permitteringsregelverket.

Vi er inne i en krevende tid hvor mange kniper igjen lommeboka. Vi har forståelse for at mange er både bekymret og frustrerte over fallet i aktivitet i byggebransjen. Derfor er vår oppfordring klar, til både privatpersoner, boligfellesskap og kommuner – ta Husbanken og Enova i bruk. Det er godt for bransjen og godt for den enkelte arbeidstaker.

Samtidig ba nylig en samlet arbeids- og sosialkomité om at regjeringen kartlegger hvilke tiltak som kan være nødvendige for å øke aktiviteten i byggenæringen. Vi har fått mange gode forslag fra næringen både i forbindelse med behandlingen av dette representantforslaget og i egne møter. Vi vurderer de alle, og er beredt til å sette i gang tiltak om situasjonen krever det.

Per Vidar Kjølmoen, fagligpolitisk kontaktperson for Arbeiderpartiet

Solveig Vitanza, landbrukspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet

Siri Gåsemyr Staalesen, boligpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet