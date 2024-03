Totalt gikk 352 norske selskaper konkurs i februar. Det tilsvarer en økning på sju prosent sammenlignet med samme måned i fjor, skriver Creditsafe Norway i en pressemelding.

Per Fjærestad, som er daglig leder i selskapet, presiserer at økningen er beskjeden, men legger til at dette i stor grad skyldes høye konkurstall i februar i fjor.

– Likevel ser vi altså at trenden er stigende, og det er særlig på grunn av mange konkurser innen bransjen «oppføring av bygninger», sier han.

I denne bransjen ble det registrert 66 konkurser i februar. Det er en økning på 19 konkurser mot samme periode i 2023.

Krevende tider

Betonmast Boligbygg, som er et datterselskap av Betonmast AS, er blant selskapene som opplever krevende tider.

På et allmøte i Lørenskog torsdag ettermiddag ble de ansatte informert om at de fleste håndverkerne mister jobben som følge av en vedtatt nedskalering av virksomheten. Selskapet har rundt 120 ansatte, og om lag 90 av dem er håndverkere.

– Dette er veldig tungt for oss, men selvsagt langt verre for dem som rammes direkte. Noen har vært her gjennom hele yrkeslivet. Det er derfor en tøff beslutning å komme fram til denne avgjørelsen, sier konsernsjef Peter Sandrup i Betonmast til Byggeindustrien.

Han sier at selskapet ikke skal legges ned, og at det skal være i boligmarkedet i Stor-Oslo også i tiden fremover.

Krever handling

– Hver uke kommer det meldinger om nye konkurser og nedbemanninger i byggebransjen. I dag er det Betonmast, i morgen er det noen andre, sier Rødts stortingsrepresentant Mimir Kristjansson i en epost til NTB.

Han mener Stortinget må gi regjeringen en klar marsjordre om å gjøre noe med problemene.

– Vi har stilt forslag i Stortinget om å øke permitteringsmulighetene og for at staten skal sette inn tiltak for å øke aktiviteten i byggebransjen på mange områder, for å motvirke kollapsen i nyboligsalget, sier han.