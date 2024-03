Det tette snøværet over Aspmyra gjorde at banen raskt gikk fra grønn til hvit. Etter bare noen minutter var sidelinjene visket bort av snøen, og etter vel et kvarters spill ble lagene sendt i garderoben.

Det står 0-0 mellom lagene enn så lenge. Bodø/Glimt fikk en tidlig skadesmell da Daniel Bassi måtte av banen etter bare elleve minutter, tilsynelatende med en strekk på baksiden av låret.

Kampen kom i gang igjen etter en halv time. Jens Petter Hauge ga hjemmelaget ledelsen etter en drøy halvtimes spill. Men det er gjestene som leder til pause etter scoringer av Kristian Eriksen og Eirik Hestad.

Isak Helstad Amundsen startet som venstre midtstopper i Moldes 3–5–2-oppstilling. Glimt mønstrer sin sedvanlige 4–3–3-formasjon - med Ulrik Saltnes som vikar i den sentrale midtbane-posisjonen i Patrick Bergs landslagsfravær.

I andre omgang utlignet Jens Petter Hauge fra straffemerket. Molde gjentok ledelsen ved Fredrik Guldbrandsen og gikk opp til 2–4 Haldor Stenevik.

Så scoret Ulrik Saltnes - i feil nett. Han var sistemann på et frispark som ga gjestene 2–5 etter 65 minutter. Brønnøyværingen overtok sin vante plass som venstre indreløper.

Odin Bjørtuft stanget inn en corner til 3–5 som ble sluttresultatet.

Dette var lagenes generalprøve før Eliteserien starter i påskehelgen. Fredrik Kristiansen og Sandefjord slo Odd 2–0 i Skien i siste formtest for alvoret starter.

Første Eliteserie-runde

Søn 31. mars:

Haugesund - Odd

Man 1. april:

Fredrikstad - Bodø/Glimt

Rosenborg - Sandefjord

Molde - Strømsgodset

Lillestrøm - Kristiansund

Tromsø - Brann

Viking - Sarpsborg

Tirs 2. april

KFUM - Oslo