Kommunen satte kriseledelse tirsdag og har gått gjennom de ulike tjenesteområdene, som har gjort vurderinger og tiltak for ekstremværet.

Teknisk sjef Stephen Høgeli er spesielt glad for at været først slår til etter skoletid.

– Det ser ut til å slå til i kveld og i natt, da er heldigvis skoleungene hjemme. Det blir gjort en ny vurdering i onsdag morgen om skolene skal være åpne. Da kommer det beskjed fra skolene til foresatte, sier han.

Halv ni ble det gjennomført et møte med politi, brannvesen og teknisk etat på rådhuset der man gikk gjennom og planlegger for det som kan oppstå. Det skal også gjennomføres et koordineringsmøte med nabokommunene.

Ett av tiltakene som er gjort er at deler av Havnegata er stengt i tilknytning til Spjøtvollbrygga.

– Oppfordrer folk til å ikke gå innenfor sperringene dersom det skulle komme takplater i lufta. Ellers vil vi oppfordre folk til å gjøre fast alt av løse gjenstander ute, få det inn i garasje sånn at ingenting blir tatt av vind og vær i løpet av kvelden og natta, sier Høgeli.

Han har flere råd og tips:

Sjekk båten og fortøyningene

Hold mobilen oppladet - det kan komme strømbrudd

Dersom strømmen ramler ut vil mobilnettet normalt holde seg oppe i 6–8 timer selv om strømmen ikke kobles inn igjen

Dersom strømbrudd varer lenger kan mobilnettet falle bort. Da har Brønnøy kommune plassert satelittelefoner som fungerer uten mobilnett på omsorgssenteret i Hommelstø og en på brannstasjonen i Brønnøysund. Da må man dra fysisk dit for å kontakte nødetatene.

Hold deg innendørs. Det er farlig å være ute, og det kan være løse gjenstander i lufta.

– Det er liv og helse som er prioritet nummer én. Materielle verdier kan erstattes, det må vi ha i hodet når dette står på i kveld, sier teknisk sjef.