Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) befinner seg i Tromsø og planlegger hjemreise onsdag. Det er ikke avklart om han kommer seg hjem derfra.

– Været bestemmer om flyene går, sier statssekretær Halvard Hølleland ved Statsministerens kontor (SMK) til Dagbladet.

SMK vil ikke opplyse om hvilket flyselskap han flyr med.

Han er i Tromsø for å delte på konferansen Arctic Frontiers og en beredskapsøvelse til havs.

Slår inn fra 12-tiden

Ekstremværet er ventet å slå inn over Norge fra klokka 12 – først over Møre og Romsdal og Nordfjord, før det beveger seg nordover torsdag.

Det er sendt ut farevarsler i kategori rødt, med melding om ekstremt farlige kraftige vindkast og med fare for folk å bevege seg utendørs.

– Vi har ikke forhåndskansellert noen flyginger, men vi stålsetter oss og tar flyplass for flyplass etter hvert, sier kommunikasjonssjef Catharina Solli i Widerøe til NTB.

Varsles på SMS

Passasjerene til flyselskapet vil bli varslet på SMS eller epost etter hvert som uværet kommer nærmere.

– Alle flyginger blir ikke kansellert fordi været denne gang treffer forskjellig, sier hun videre.

Selv om det er varslet ekstremvær i Midt-Norge og oppover mot Helgeland, opplyser Solli at det for Widerøes del fremdeles er like krevende forhold lenger nord som det har vært de siste dagene.

– Akkurat nå er det kysten av Finnmark som preger flytrafikken mest. Det er kraftig vind begge steder. Men mange av rutene til Widerøe er korte og vi kan bruke små hull i været, sier Solli.

Norwegian og SAS går som planlagt inntil videre

Norwegian opplyser til Dagbladet i morgentimene at alle deres flyginger inntil videre går som planlagt.

– Vi har ingen avlysninger ennå, men vi følger selvsagt situasjonen tett, sier pressevakt Sara Neergaard.

Heller ikke SAS har innstilt avganger som følge av ekstremværet.

– Men vi følger været nøye utover dagen. Sikkerhet er som alltid vår høyeste prioritet, sier pressevakt Rasmus Eljanskog.

De ber samtidig kundene om å være forberedt på at det kan bli forsinkelser og innstillinger utover dagen.

