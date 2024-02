Siste: Ordfører Siv Aglen (Ap) opplyser til BAnett før møtet at skolestrukturdebatten starter klokken 13.00.

Nedleggelse av Nordhus skole og omgjøring av Salhus skole og BBU til rene barne- og ungdomsskoler i ulike kombinasjoner er blant forslagene til strukturendringer som ligger på bordet.

Flertallet i formannskapet vedtok i forrige uke et forslag om å innføre modell 1.5 fra skoleåret 2025/2026. Kommunedirektørens innstilling i saken er å innføre modell 4.0 fra august i år.

Arbeiderpartiet var alene om å stemme for modell 4.0 i formannskapet. I dagens kommunestyre kan de få flertall sammen med SV dersom de to partiene er blitt enige om et forslag til vedtak.

Modell 1.5 (Nordhus 1-7, Sentrum* 1-7, Sentrum 8-10, Hilstad 1–10): innebærer at elevene på Salhus og på BBU blandes og går i en sammenslått barneskole og en sammenslått ungdomsskole.

Modell 4 (Ytre Brønnøy* 1–7, Ytre Brønnøy 8–10 og Hilstad 1–10.): innebærer en felles barneskole og en felles ungdomsskole i Brønnøysund for kretsene Nordhus, BBU og Salhus, og fortsatt 1-10- skole på Hilstad. Den ligner mye på modell 1,5, men her er Nordhus inkludert.

Brønnøy kommune streamer møtet live fra klokken 10 onsdag. Se streamen i videovinduet over.

Kommunestyret har i tillegg 14 andre saker til behandling i dagens møte, som er det første kommunestyremøtet i Brønnøy i 2024.

Saksliste:

Sak 2/24: Årsmelding Eldrerådet 2023

Sak 3/24: Årsmelding 2023 - Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Sak 4/24: Årsmelding 2023 - Brønnøy Ungdomsråd

Sak 5/24: Sluttbehandling av retningslinjer for den kulturelle spaserstokken

Sak 6/24: Avklaring av forskrift om godtgjørelse til folkevalgte

Sak 7/24: Reguleringsplan for Vedal masseuttak - sluttbehandling etter offentlig ettersyn.

Sak 8/24: Gebyrregulativ Plan, oppmåling og byggesak - endringer

Sak 9/24: Risiko og sårbarhetsanalyse 2023-2027, Brønnøy brann- og redningsvesen

Sak 10/24: Forvaltningsrevisjon - Byggesaksbehandling

Sak 11/25: Svar på anmodning om bosetting av flyktninger i 2024

Sak 12/26: Debatthefte 2024 - Rom for gode tjenester

Sak 13/27: Vedtak fra representantskapet i SHMIL - endring av Selskapsavtalen

Sak 14/24: Kystriket IKT - Kommunalt oppgavefellesskap - Samarbeidsavtale

Sak 15/24: Investeringsregulering 1 - 2024

Sak 16/24: Skolestruktur i Brønnøy