Det framkommer i en pressemelding sendt ut av Marianne V. Grøttheim, leder plan, miljø og utvikling i kommunen, hvor det minnes om at det er ventet lokalt ekstreme vindkast på 35–50 m/s fra sørvest og orkan på kysten og at faren øker onsdag kl. 19 og vil vare til torsdag morgen.

Hun skriver at det er fare for liv og helse og at Sømna kommune ber alle innbyggere om å holde seg inne under ekstremværet.

– I forkant er det viktig at du sikrer løse gjenstander, hus og utstyr slik at det ikke er til fare for deg selv eller andre. Du bør forberede deg på et lengre strømbrudd og dermed sikre at du har ved, mat og vann i hus. I tillegg må du lade opp mobiler og ha tilgjengelig alternative lyskilder, rådes det.

Kommunen oppfordrer alle om å ha et ekstra øye for nabo og sambygdinger. Det kan oppstå situasjoner der flere vil ha behov for hjelp, spesielt ved langvarig strømbrudd.

Sømna kommune følger situasjonen nøye og har iverksatt forebyggende tiltak, samt høynet beredskapen. Kommunen er i tett dialog med statsforvalter, helse, politi, brann og redning og Linea.

Kommunens kriseledelse har besluttet at Sømna allbrukshall, Sømnahallen og svømmehall stenges kl. 17 og inntil videre. Kulturskoleaktiviteter onsdag 31.01 fra kl. 16 utgår også. I forhold til drift av skole, barnehage og kulturskole torsdag 01.02 vil dette tas en beslutning på i løpet av dagen. Mer informasjon vil bli gitt.

Dersom mobilnettet er nede og noen har behov for helsehjelp på de møte opp på ett av kommunens tre bemannede sambandsstasjoner: Kommunehuset Vik – Sømna allbrukshall – Sund forsamlingshus.