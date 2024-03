Etter at kong Harald ble lagt inn på sykehus i Malaysia under en privat ferietur har mediene skrevet mye om flere tema, deriblant kongens helse, men også om at det offisielle Norge sender et SAS-fly innredet og utstyrt for medisinsk evakuering for å hente kongen hjem. La det ikke være noen tvil om at dette er det åpenbare valget. Kongen er Norges statsoverhode, og da sier det seg egentlig selv at Norge som stat tar det ansvaret. At kongen ønsket seg en privat ferie i Sørøst-Asia kan man også respektere, all den tid han er en svært hardtarbeidende 87-åring. Det vet enhver som har vært tett på kongen under offisielle besøk og har sett ham fysisk slite seg opp landganger meter for meter og forflytte seg, tidvis smertefullt, med krykker, stadig med et bredt smil om munnen.

Samtidig kan det anes en tendens i kommentarfeltene hos nettavisene som er litt bekymringsfull. Der er det mange som synes å mene at det ikke bør være lov å stille spørsmål ved bruken av penger (å hente kongen koster ifølge Forsvaret et par millioner). Dette ledsages gjerne av lykkeønskninger til «flinke kongen vår» fulgt av et hjerte. Det er selvsagt legitimt å mene at det er selvsagt at Kongeriket tar regningen for kongens hjemreise. Men det er uheldig at mange synes å mene at dette bør være tabu, tema det ikke skal være lov å ta opp. Sånn kan vi faktisk ikke ha det. Det må faktisk være lov å ønske å vite hva det koster, selv om man ikke nødvendigvis mener det er galt at det koster. Det må også være lov å mene at dette er en kostnad kongen selv - han har tross alt private midler - skal kunne dekke selv. Vi mener nok at kongen skal ha særbehandling, han er tross alt konge i dette landet.

Kostnadene er ikke noe vektig argument i debatten om monarki eller republikk. Vi både har og skal ha råd til å velge den statsformen vi mener passer oss best. Og vi hadde nok brukt akkurat like mye penger på å hente hjem en president, enten vi hadde en president med mye utøvende makt (som USA og Frankrike) eller en mer symbolsk president (som Island og Tyskland). Så det blir et sidespor. Men for all del, om man vil bruke det som argument, så får man lov til det. Vi lever tross alt i et fritt land. Og da må man selvsagt ha tilgang til så korrekt økonomisk informasjon som mulig.

Vi er overbeviste om at Norges statsoverhode ikke plages av denne debatten i det hele tatt. Kong Harald har vært tema for debatt før, og vil bli det igjen, akkurat som hans to forgjengere i det moderne og selvstendige Norge. De som tror dette er et moderne fenomen kan med fordel lese seg opp på debatten rundt kong Haakon og dronning Maud i årene etter kongevalget i forrige århundre. Vi sier for øvrig som nylig avdøde Steinar Bastesen sa i 1997: «Kongen imponerer meg, både han og kjerringa».