– Jeg fastholder det jeg har sagt hele tiden, at jeg har avlagt en ed til Stortinget, og det varer livet ut, svarer kongen på spørsmål fra NTB.

– Jeg har egentlig ikke gjort meg opp noen nye tanker rundt det, sier han.

Kongens uttalelse kommer litt over en uke etter at danske dronning Margrethe abdiserte tronen til fordel for sin sønn, kong Frederik 10. Dronning Margrethe er kong Haralds tremenning.

Hennes kunngjøring om at hun ville tre av tronen etter 52 år, kom som et sjokk på Danmark under hennes nyttårstale.

Kong Harald har selv sittet på tronen i 33 år og er den eldste monarken i Europa. I februar fyller kongen 87 år.

– Veldig interessant

Kongen og kronprins Haakon besøkte tirsdag Faktisk.no-redaksjonen, som avslører påvirkning og desinformasjon rettet mot nordmenn. Kampen mot løgn og falske nyheter var noe kongen tok opp flere ganger i fjorårets nyttårstale.

Under besøket fikk kongen og kronprinsen de blant annet høre hvordan Faktisk.no jobber med å verifisere nyheter fra krigene i Ukraina og Gaza.

– Vi har hatt et veldig interessant besøk. Vi besøkte dem som verifiserer foto, og det er kanskje det skumleste siden det er det vi har lettest for å tro på. «Det har jeg sett i avisen og på bilder, så det er sant», sa kongen.

Faktisk.no ble etablert i 2017 som Norges eneste uavhengige faktasjekkorganisasjon. Den er eid av flere medier og har kontor i Pressens hus i Oslo.

Kom med militærtips til barnebarnet

For to uker siden startet prinsesse Ingrid Alexandra førstegangstjenesten i ingeniørbataljonen i Skjold leir i Indre Troms. Bestefar og øverstkommanderende for Forsvaret hadde noen klare råd da han ble spurt om det.

– Ikke spør for mye om hvorfor, sa kongen til latter fra et samlet pressekorps.

Man kommer lenger i militæret med det enn å være i opposisjon, konkluderte kong Harald.

– Man får en del ordre man ikke skjønner vitsen med. Da må man ikke spørre om hvorfor. Bare gjør det.

Kongen startet selv sin militære karriere på befalsskolen i kavaleriet. Kronprins Haakon hadde på sin side førstegangstjeneste i marinen.

Durek ble tema

Også kommende svigersønn Durek Verrett ble et tema på pressetreffet.

Samme dag som besøket hadde Dagbladet et oppslag om at før man får booket en time med Verrett, må man godta både en taushetserklæring og en helseerklæring.

Et av kravene er at Verrett under behandlingen kan berøre kjønnsorganer. Overfor avisen gjør Verrett det klart at han ikke berører kjønnsorganer, men at punktet ligger inne for «for å beskytte seg mot urimelige søksmål».

Den selverklærte sjamanen har lenge hevdet at norsk presse er ute etter å ta ham. Det er ikke kong Harald enig i.

– Det har han ikke rett i, tror jeg, dersom han gjør det. Men han føler mye motgang: «Aaaaah, Norge», sier han. Han er vant til pressen i Amerika, som er mye mer pågående enn vår presse, så det tror jeg han er vant til.