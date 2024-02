Søndag fikk ordfører Siv Aglen, en invitasjon til dialog og samarbeid fra vår styreleder Ole Johan Sandvær. Dette er en åpen invitasjon til å møtes og prate om skolesituasjonen fremover. Og et ønske om å være med å gi forutsigbarhet for menneskene, og samfunnsutviklingen på Nordhus, Toft og Torget.

Det vi, og folket som i dag sogner til Nordhus Skole ønsker, og er opptatt av, er trygghet for barna våre, og for samfunnet vårt. Foreldre og barn er glad i skolen sin, og alle støtter opp om den offentlige skolen vi har i dag, og ønsker å beholde den slik den er.

Men, det ligger en uro over øyværingene.

Hvis/når vi klarer å berge skolen vår denne gangen. Hvor lang tid tar det før vi må ta den samme kampen igjen? Ett år? To? Eller får vi en hel valgperiode på oss?

Hvordan blir utviklingen her ute med tanke på etableringer av barnefamilier hvis nedleggelsesspøkelset stadig ligger på lur?

Hvordan ville dere selv tenkt hvis dere vurderte flytting, og ikke visste om stedet dere vurderer å kjøpe bolig har noe skoletilbud om få år?

Svaret gir seg selv. Det er de færreste som vil velge en slik usikkerhet for sine barn, hvis en kan velge et mer forutsigbart alternativ ett annet sted.

Og, det er her Torgar Montessori kommer inn. Torgar Montessoriskole er øysamfunnets «Plan B» skulle det gå så langt at Nordhus Skole får kroken på døra.

Det er en tidkrevende prosess å starte en ny skole. Men, det er viktig å ha prosessen i gang. Og i den forbindelse en god dialog med kommunen om mulighetene fremover, slik at folket her ute kan kjenne seg trygge på at det vil være et skoletilbud for barna deres, uavhengig av kommunestyrets sammensetning, og det behov administrasjonen ser for å kutte i eksisterende tilbud.

Trygghet, og forutsigbarhet, i lokalsamfunnene våre er noe både kommunen og kommunens innbyggere er tjent med.

Med ett fortsatt ønske om et godt samarbeid.

Med vennlig hilsen,

På vegne av styret i Torgar Montessoriskole,

Magnus Røkke