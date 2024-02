Vi registrerer at det i løpet av det siste døgnet har kommet mange gode, reflekterte og saklige uttalelser om skolestrukturen i Brønnøy kommune. Som ansatte på BBU føler vi at vi likevel må uttale oss om vår og våre elevers fremtidige skolehverdag. Per dags dato kjenner vi allerede på kroppen hvordan en stram kommuneøkonomi setter begrensninger for det tilbudet våre elever får i skolen. Vi strekker oss langt for elevene våre, med de ressursene og det personalet vi har.

Ved å gå for noe annet enn modell 4.0, frykter vi at ikke alle elever i kommunen vil få et rettferdig tilbud. Som Brønnøyskole må vi etterstrebe at alle elever er like mye verdt, og at tilbudet som elevene får gis uavhengig av hvor man bor. I etterkant av formannskapets innstilling reagerer vi sterkt på at det blir ytret mistillit mot kommunens fagpersoner – oppvekstsjef, rektorer og ledergruppe. Vi har stor tillit til at faggruppen innehar den kompetanse og innsikt som er nødvendig for å kunne ta kloke avgjørelser i skolestruktursaken, på vegne av ansatte og elever.

Flertallet i formannskapet har uttalt at prosessen ikke har vært god nok, og at de ønsker en konsekvensutredning. For oss som lærere er konsekvensene av å utsette omstruktureringen til neste skoleår svært tydelige. Vi viser til ordfører Siv Aglens innlegg datert 15.02.24. For oss vil konsekvensene som ordføreren presenterer være langt mer inngripende i vår og våre elever skolehverdag, enn det en omorganisering fra høsten 2024 vil være. Ansatte i skolen er omstillingsdyktige, vant til å samarbeide med ulike mennesker og å bli satt i nye team ved skolestart. Vi er ikke tvil om at vi og våre kolleger vil være i stand til å gi elevene våre en god og trygg skolestart i august.

Vi forstår ønsket om å beholde Nordhus skole, og i en perfekt verden ville ikke skolestruktur vært et tema i Brønnøy kommune. Likevel er vi alle nødt til å forholde oss til realitetene, og innse at endringer i skolestrukturen er nødvendig. Det viktigste våre politikere kan gjøre nå er å legge følelser og synsing til sides, og gå for den modellen som kommer flertallet av elevene til gode. Det er uten tvil modell 4.0.

Mariell Boldermo Danielsen og Anja Bugten

Lærere ved BBU