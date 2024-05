Flertallet i kommunestyret har nå vedtatt at kommunen skal bruke 2,8 millioner kroner på bygdebok i Velfjord.

Dette er et vedtak som Høyre gjerne skulle vært med på, men som vi ikke kan støtte akkurat nå.

Årsaken til dette er veldig enkel. Brønnøy må redusere pengebruken, vi har et driftsnivå som ikke er bærekraftig over tid. Får vi ikke kontroll på økonomien så kan Brønnøy bli satt under administrasjon på ROBEK-listen, og da forsvinner mye av eget handlingsrom.

Derfor har kommunedirektøren etter oppdrag fra kommunestyret lagt frem en kuttliste på nærmere 25 millioner kroner. På kuttlisten finner vi mange kuttforslag vi skulle vært foruten. Her er det mange "varme hender" og sårbare brukere som rammes.

Etter Høyres mening burde vedtaket heller kommet som del av budsjettsaken i desember når vi vet mer om status på økonomi i kommunen.

Vedtaket om å bruke 2,8 millioner på bygdebok ble fattet mot Høyres fem stemmer.

Rune Moe, partileder

Janitha O. Singdahlsen

Andrea Dahl Larssen

Alfon Slotvik

Tore Tveråmo