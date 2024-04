– Etter stor innsats av letemannskapene fra politiet og Alpin redningsgruppe Bodø, ble det klokken 17.41 gjort funn av en omkommet person i Åselidalen. Vedkommende er ikke identifisert enda, men vi antar at det er savnede som er funnet. Pårørende er varslet om funnet, skriver operasjonsleder Yngvar Fredriksen hos politiet i Nordland i en melding på politiloggen fredag kveld.

Mannen i 20-årene ble meldt savnet onsdag ettermiddag etter at han kom bort fra turfølget sitt. Det var tre personer som var i følget. De tre dro ut på tur tirsdag og overnattet på en hytte i fjellet. Den nederlandske mannen skulle gå i forveien, men ble borte for de to andre.

Han ble meldt savnet ved 14-tiden onsdag.

Politiet vil fredag kveld ikke si noe om hva de tror har skjedd med mannen, utover at det er snakk om en ulykke.

– Vi er i en etterforskningsfase, sier operasjonsleder Fredriksen til NTB.

Det har vært dårlig vær, kaldt, og mye vind og snø i området der leteaksjonen har pågått de siste dagene. Kjentfolk forteller til Avisa Nordland at området er svært bratt og rasfarlig, selv på sommerstid.