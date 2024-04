Ut fra tiden som er gått og at politiet ikke har gjort noen funn, har politimesteren i Nordland besluttet at rednings- og søkeaksjonen går over i søk etter antatt omkommende, opplyser TV 2.

– De pårørende er varslet, og det er satt krisestab ved Nord Universitet, sier innsatsleder ved Nordland politidistrikt Jan Ingvald Hauge.

Politiet søker nå på et spesifikk området i terrenget i Åselidalen i Bodø kommune.

Mannen i 20-årene ble meldt savnet onsdag ettermiddag etter at han kom bort fra turfølget sitt. Det var tre personer som var i følge. Den nederlandske mannen skulle gå i forveien, da han forsvant og de to andre mistet kontakt med ham.

To av de tre i turfølget ble hentet ned med helikopter i går ettermiddag. De to blir nå ivaretatt av et kommunalt kriseteam.