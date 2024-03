Brønnøysunds Avis har den største veksten på Helgeland, og andreplass i Nordland bak Våganavisa i Lofoten, som vokser hele 20 prosent, ifølge opplagstallene som ble lansert av mediebedriftene onsdag. De sammenligner andre halvår av 2023 med andre halvår av 2022.

Tallene viser at BA i andre halvår i 2023 hadde et opplag på 4.408, mot 4.180 i andre halvår av 2022.

– Dette er en sterk tillitserklæring fra leserne og skyldes god innsats fra hele laget, sier BA-redaktør Matti Riesto til egen avis.

Den største andelen av opplaget til BA er digitalt, noe som går igjen hos de fleste avisene.

På Helgeland er det Avisa Hemnes som tar andreplassen med et opplag på 1.488, opp 54 og 4 prosent.

Det er en reversering siden sist det kom opplagstall, da Avisa Hemnes tok førsteplassen i vekst.

Helgelands Blad er på tredjeplass med et opplag på 4.219, opp 82 og 2 prosent,

Rana Blad og Helgelendingen får redusert sine opplag til henholdsvis 8.726 og 6.496 (ned henholdsvis 188 og 161 i rene tall, begge faller med 2 prosent). Det betyr imidlertid at de to avisene i Rana og Vefsn er de klart største avisene på Helgeland.

Nordlands største avis er ikke uventet Avisa Nordland i Bodø, som har et opplag på 22.069, opp 249 og 1 prosent.

Om vi ser på kysten som sådan må BA se seg slått av Ytringen i Kolvereid, som har et opplag på 2.546, opp 149 og 6 prosent.

– Sterk posisjon

Torry Pedersen fremhevet blant annet dette videointervjuet med Brønnøy kommunes tekniske sjef Stephen Høgeli i forkant av stormen «Ingunn» som veldig bra. Foto: Matti Riesto

Onsdag holdt tidligere VG-redaktør Torry Pedersen et foredrag for lederne i avisene i Polaris Media. Brønnøysunds Avis er del av dette mediekonsernet, som igjen eies av Polaris Media, som blant annet eier Adresseavisen i Trondheim.

Pedersen viste her til at 79,16 prosent av leserne på BAnett.no kommer inn til sakene via forsiden, det er det høyeste tallet i hele konsernet. Dette indikerer ifølge ham at man har en sterk posisjon og merkevare som nettavis.

– Mitt poeng er at om du går direkte til et nettsted er det en del av din daglige rutine, da har du etterlatt et inntrykk av at her finner du noe interessant, sier VG-nestoren.

Han peker på at gjennomsnittet for norske nettaviser ifølge Reuters er 59 prosent.

– Det betyr at dere er en del av den daglige rutinen til majoriteten av leserne deres digitalt.

Skryter av videosak

Pedersen følger også lokalavisene sporadisk, men viste under sitt foredrag også til et videointervju med teknisk sjef Stephen Høgeli i Brønnøy kommune i forkant av stormen «Ingunn», som han mener var bra.

– Jeg viste også til et eksempel fra dekningen av stormen jeg syns var veldig bra, med masse nyttig informasjon om hvordan jeg som leser skal forholde meg til stormen, sier han.

At BA øker opplaget med fem prosent kommenterer han slik:

– Da er det bare å gratulere med det, det viser dere gjør et godt arbeid, fortsett med det, sier Torry Pedersen.