Om Vida Villa-kritikken

Debatt

Etter å ha lest kritikken mot Rootsfestivalens artistbooking, føler jeg meg kallet til å forsvare artisten jeg er manager for, Vidar Villa (eller “kødden som sikkert ikke kan engelsk”, som debattkilden Gjøran Engen betegner ham som i sitt opprinnelige Facebook-innlegg).

Engen påstår at Vidar står for kvinne-, barne- og menneskefiendtlighet. Dette er etter min mening en grov og ufin påstand. Han baserer påstandene på de åpenbart humoristiske, satiriske og ironiske sangtekstene hans, som store deler av Norge nå har omfavnet. Står Ole Paus for kvinnefiendtlighet når han synger om konebanking i ”I en sofa fra IKEA?”.

Enten Vidar forteller historien om en stakkars, kuet mann som må snike seg ut for å kunne ta et par “rolige” shots med gutta, eller om han som er livredd for å binde seg i et forhold, og heller foreslår en “One Night Stand” – er det tydelig at alt er fremstilt med humor og glimt i øyet.

Det er veldig vanskelig å finne disse “ondskapsfulle” frasene som Gjøran snakker om i Vidar sine sangtekster. Den eneste låten som virkelig har inneholdt grove referanser – og som det virker som at Gjøran baserer mesteparten av sin kritikk på – har ikke eksistert på over to år. Han refererer nemlig til teksten i en gammel versjon av låten “Det Er Fest”, som inneholdt en fiktiv historie om våre kjente og kjære politikere som bak lukkede dører fråtset i narkotika og alkohol. Dette var den første låta Vidar ga ut, og den var kun ment som en morsom nachspiel-grovis. Da plutselig Norge begynte å respondere på låta og artisten, forandret han profilen litt, og laget en ny og bedre tekst til låta som ikke inneholdt like grove referanser. Denne låten ble uansett ikke spilt på lørdag.

Det er helt i orden at Engen ikke finner humoren morsom, men det er det tydeligvis veldig mange andre som gjør.

Vidar satt i en time etter konserten og signerte autografer til en horde av fornøyde barn. Disse barna har allerede sett musikkvideoene på YouTube og hørt låtene på Spotify. Skal de fratas gleden av å også se det live?

Chris Collings

Managing director

Nordic Beats AS