Denne uken er det ikke annet å si enn et rungende «gratulerer»! Gratulerer til BILs fotballag, som går videre til første ordinære runde i cupen for første gang siden 1991. Målscorer var Maciej Soboczynski, BILs 17-årige talent som mottok klubbens idrettsstipend på årsmøtet kvelden før. I lagets to cupkvalifiseringskamper har Soboczynski vært det lille ekstra og påført både SIL og Vuku banesår.

Nå kan det bli kamp mot tidligere BIL-spiler Ulrik Saltnes og resten av Bodø/Glimt i Brønnøysund. Det kan bli en kamp som huskes lenge, og uansett hvem som blir motstander har dagens BIL-lag skrevet seg inn i historiebøkene allerede.

Gratulerer også til Grunde Gillund. 20-åringen fra Bindal er siste skudd på stammen av de mange kokketalentene fra restaurant- og matfaglinja ved Brønnøysund videregående skole. Han var commis (assistent) for Håvard Werkland da Norge tok tredjeplassen i Europafinalen i Bocuse d'Or i Trondheim denne uken. Dermed er Grunde og det norske laget kvalifisert for verdensfinalen i den franske mathovedstaden Lyon neste år. En elev fra vår lokale matlinje skal konkurrere i det uoffisielle kokke-VM. De er noe å smake på!

Og fra Brønnøysund videregående skole kommer også elevbedriftene som deltok i fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter i Nordland denne uken. Flere av dem sanket heder. Nytt av året var også at elever fra barne- og ungdomsarbeider- og helsefagarbeider-utdanningene hadde ungdomsbedrifter.

Mange unge flytter fra Sør-Helgeland etter videregående, og ferden vil nok gå videre for mange av de nevnte talentene også. Men de viser at skolen og idrettsmiljøet lokalt er et utmerket sted å utvikle sine ferdigheter før turen går videre – og kanskje tilbake.