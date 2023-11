Viktor Stein utfordrer meg til å si noe om hva kirkens solidaritetsholdning til innbyggerne i Gaza er. På bakgrunn av denne utfordringen tillater jeg meg å legge ved min innledning til Gaza-monologene som ble framført på Sandnessjøen menighetssenter for en ukes tid siden:

Jeg vil starte med å sitere noen Jesus-ord: «Salige er de som skaper fred!»

Hva da med de som skaper krig?

Jeg vil si: Forbannet er de som skaper krig!

Jeg sier ikke at det går til helvete med dem. Jeg har ikke billettansvar for slike eventuelle reiser.

Men de lager helvete på jord.

Barn skal ikke drepes. Ingen skal drepes fordi de tilhører en etnisk eller nasjonal gruppe.

Sykehus skal være trygge.

Barn, for tidlig fødte barn, syke, døende skal tilføres helse og trygghet, ikke synet av soldater.

Soldatene skal jages bort, ikke de syke.

Forbannet er de som skaper helvete på jord!

Jeg har valgt en tydelig side i konflikten, i krigen.

Jeg vil stå på fredens side. Jeg vil rope ut at uskyldige mennesker, sivile, barn skal beskyttes.

Jeg har valgt side!

Forbannet er den som skaper krig!

Her er et jordmorstetoskop. Det er laget av oliventre og kommer fra Vestbredden. Det symboliserer noe viktig for meg. Jeg skal lytte etter hjerteslagene til den som trenger beskyttelse.

Nå, akkurat nå, er det mange redde hjerteslag fra hundretusenvis som frykter for sine liv.

Ingen skal trenge å bære sitt drepte barn. Alle som har båret et dødt barn vet hvor hjerteskjærende det er. Men å se sitt barn bli drept og ikke kunne beskytte det er grusomt!

Noen ganger er det som skjer bare Fy Faen, men ikke så ofte som noen skal ha det til.

I dag, i Gaza, er det Fy Faen.

Jesus sier: Salige er de som skaper fred!

Fungerende prost i Sør-Helgeland

Olav Rune Ertzeid