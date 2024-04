Nei til ytterligere redusering av fysioterapitjenesten.

Tilbudet ble allerede redusert da Helgeland Rehabilitering ble avviklet. Brønnøy kommune kjøpte kommunale rehabiliteringsplasser for å sikre at innbyggere med omfattende rehabiliteringsbehov får nødvendig og viktig rehabilitering. «Et reddet liv skal også leves», det krever at pasientene satses på og gis tilbud i rett tid. Disse pasientene må nå ivaretas av den allerede pressede fysioterapitjenesten som kommunen har. Tjenesten er i dag ikke dimensjonert for den økte pasientgruppen.

Fortsetter kutt – går ut over liv og helse

Per dags dato er ventelisten allerede på 3–9 måneder, avhengig av hvilken prioritering innbyggerens sykdom, skade og plage har hos kommunen. Dette er før man har sett konsekvensene av nedleggelsen av kommunal rehabilitering ved Helgeland Rehabilitering. Kutt vil medføre lengre ventetid, noe som vil ha flere konsekvenser for kommunene og ikke minst innbyggerne. Ved flere sykdommer, skader og plager er det essensielt å komme tidlig i gang med korrekt og god rehabilitering. Et kutt vil tvinge fysioterapeutene til å velge mellom prioriterte pasienter. Nyoperert hofteprotese, sykemeldt arbeidstaker, barn under 16 år eller hjerneslag. Hvem skal få tilbud og hvem må vente på nødvendig rehabilitering?

Økt sykefravær og økt fare for frafall fra arbeidslivet

Muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser er de vanligste årsakene til sykemelding. Fysioterapeuter har god kompetanse til å hjelpe sykemeldte tilbake i arbeid i begge disse tilfellene. Lengre sykmeldinger øker risikoen for at den sykemeldte ikke kommer tilbake i arbeid. Frafall fra arbeidslivet og sykdom fører til inaktivitet og begrensninger i sosialt liv, noe som øker risikoen for livsstilssykdommer og psykiske lidelser.

Øker de økonomiske forskjellene

Det foreslåtte kuttet i fysioterapitjenesten i Brønnøy kommune vil ha en negativ innvirkning på innbyggere med svak økonomi. Reduserte kommunale tilbud vil tvinge dem til å velge mellom å vente i kø med risiko for forverring eller kronifisering av helsetilstanden, eller å kjøpe private tjenester. I henhold til «Helse- og omsorgstjenesteloven» skal kommunen sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester til alle innbyggere. Det er urealistisk å forvente at Helse Nord skal tilby rehabiliteringstjenester som følge av kommunens egne kutt. Det er uakseptabelt at innbyggere med god økonomi kan kjøpe seg nødvendige helsetjenester, mens de med svak økonomi må vente i stadig lengre køer og risikere forverring av helsetilstanden.

Økt press på andre kommunale tjenester og dårligere livskvalitet for innbyggerne

Dersom kommunen gjennomfører det foreslåtte kuttet i den kommunale fysioterapitjenesten, vil det medføre lengre ventetid på rehabilitering og manglende tilbud innenfor rimelig tid. Dette kan resultere i at innbyggerne i Brønnøy ikke får den nødvendige hjelpen de trenger for å komme seg tilbake i arbeid, eller for å trene seg opp igjen etter sykdom eller skade. I verste fall kan det føre til større permanente plager/skader og varige funksjonsnedsettelser som følge av manglende fysioterapi og rehabilitering. Hjelpebehovet vil øke, og innbyggerne vil måtte trenge mer hjemmetjenester enn i dag. Innbyggere som kunne ha levd hjemme i egen bolig, får fremskyndet sitt behov for sykehjemsplass, og det vil føre til en økt belastning på pårørende.

Å satse på rehabilitering er å satse på innbyggerne

Ifølge Riksrevisjonens rapport om rehabilitering, som ble utgitt tidligere i år, oppgir over 60 % av kommunene at det er utfordrende å tilby gode rehabiliteringstjenester. Redusering av kommunal rehabilitering og avtalehjemmel vil ytterligere komplisere leveransen av andre lovpålagte tjenester i kommunen. Prosjektet «Innovativ rehabilitering» i Indre Østfold og rapporten «Samfunnsmessig verdi av rehabilitering» viser tydelig at det er økonomisk fordelaktig å rehabilitere fremfor å tilby pleie og omsorg til personer som kunne klart seg selvstendig i større grad. Indre Østfold sparte opp mot 1 million kroner i året på én pasient etter vellykket rehabilitering. Det er også etisk riktig å sørge for at vi gir muligheten til de som rammes av sykdom, uhell og skader, til å komme tilbake i arbeid, på skolen og til å klare seg selv.

God dekning sammenlignet med andre?

Kommunedirektøren viser til bedre dekning enn sammenlignbare kommune etter Statistisk sentralbyrås KOSTRA-tall. Brønnøy kommune skiller seg ikke nevneverdig fra snittet i sin KOSTRA-gruppe nr. 11. Sammensetningen av gruppen tar ikke hensyn til; geografi, demografi, befolkningstetthet, folkehelseprofiler eller kvalitet på tjenestene. Seks av ti kommuner gir uttrykk for utfordringer med å yte gode rehabiliteringstjenester. Dette blir ikke et godt mål på gode tjenester, når flertallet opplever utfordringer. Rehabilitering gir mindre pleie og omsorg, et kutt i fysioterapi gir forventning om økte kostnader i andre deler av helsetjenesten og en forskyvning av pasienter oppover innsatstrappen.

Klar oppfordring

NFF mener Brønnøy kommune som et minimum må opprettholde tilbudet slik det er i dag, og komme med tiltak for hvordan de kan styrke tjenesten sin for å ivareta pasientene som tidligere fikk tilbud om kommunal rehabilitering ved Helgeland Rehabilitering. For å oppnå effektene av god rehabilitering, må pasientene få tilbud til rett tid, ikke etter mange måneder på venteliste. Lite ressurser til rehabilitering gir dårlig rehabilitering som igjen gir innbyggere med økte behov for andre lovpålagte tjenester.

Regionleder NFF region Nord, Markus Fjellheim-Fosseli