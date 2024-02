FAU ved Salhus skole registrerer at formannskapet har innstilt modell 1.5 til kommunestyret, som skal avholdes 21. februar. Modell 1.5 rammer 89 prosent av elevene i Brønnøy kommune og sparer kun 7,5 millioner i perioden 2025–2028. Konsekvens og mulig besparelse harmonerer ikke. Vi er svært bekymret for konsekvensene dette vil ha for elevene og deres familier i Brønnøy kommune. Vi ber politikerne tenke seg nøye om før de tar en endelig beslutning for skolestrukturen i Brønnøy kommune.

FAU Salhus

Kaia Stokkvold

Sandra Brekk Sandvik

Elin Kristine Olsen

Johanne Kristin Pettersen

Karianne Ovesen Warholm

Mona Helen Ludvigsen