Vi er inne i en tid der den økonomiske utryggheten har bitt seg fast for halvparten av befolkninga. Over 100.000 husstander må velge mellom å betale regninger og å kjøpe mat. Stadig flere dropper tannlegebesøk eller annen helsehjelp, eller må si nei til fritidsaktiviteter for ungene. Forskere advarer om en fattigdom vi ikke har sett i Norge siden etterkrigstida. Samtidig kuttes det over en lav sko i kommunale og fylkeskommunale budsjetter.

Rødt legger fram et helhetlig alternativt forslag til budsjett for Nordland som vil styrke kvaliteten på tjenestene og redusere regningsbunken for innbyggerne, spesielt for elever i videregående opplæring.

Det har over flere år blitt kuttet mye i tilbudsstrukturen i videregående skole. Vi vil ikke være med på å sultefore utdanningssektoren på denne måten. Det å ha muligheten til å gå på videregående nært der du bor bør i så stor grad som mulig være en rettighet for ungdommene i fylket. Nordland har en høyere andel elever i yrkesrettede fag enn landsgjennomsnittet. Dette er en styrke for landsdelen, under forutsetning av at vi opprettholder tilbud nærmest mulig elevgrunnlaget.

I en tid med sterk prisøkning vil det å kunne bo hjemme gi elevene bedre muligheter til å leve godt og trygt mens de er under videregående opplæring. Ungdom som sluttfører sin utdanning i nærheten av hjemplassen, har også større sjanse til å bosette seg fast lokalt seinere. I tillegg til å styrke skolene, legger Rødt inn penger til utstyrsstipend slik at alle elever får mulighet til å ta del i undervisningen på lik linje, vi vil gi hybelboere støtte til hjemreiser i helgene, og vi halverer bussprisene over hele fylket.

Vi setter også av midler til å styrke tilskuddsordninger innenfor folkehelse, integreringstiltak og kultur.

Etterdønningene av pandemien overlapper med den pågående priskrisa, og gjør vilkårene spesielt tøffe for mange kulturarbeidere. I fylkesrådets budsjettfremlegg for 2024 er det foreslått å yte direkte støtte til ulike næringstiltak på 40 millioner i 4 år. Dette er en videreføring av en næringspolitikk som blant annet har gitt luftslott som Freyr fylkeskommunal støtte på om lag 15 millioner kroner. Rødt er ikke tilhenger av at fellesskapets midler skal brukes til å fôre lommene til de som har mest fra før. Spesielt ikke i en situasjon hvor tjenestetilbudet innafor en rekke områder blir dårligere for innbyggerne. Fylkeskommunen skal være en tilrettelegger også overfor næringslivet, men fellesskapets midler bør ikke kanaliseres til de med den største pengesekken. Et rikt og skapende kulturliv kommer oss alle til gode. Rødt vil derfor styrke tilskuddsmidlene for kunstnere, og gi støtte til kulturnæring og skapende aktivitet i hele Nordland. I vårt alternative budsjett overfører vi 30 millioner kroner årlig fra næringsstøtte til kulturstøtte i hvert år i planperioden.

Til tross for omfattende kuttprosesser i senere år har Nordland fylkeskommune opplevd betydelige overskudd og fondsoppbygging, som nå ligger på rundt halvannen milliard. De siste syv til åtte årene har skatteinngangen konsekvent overstått det budsjetterte med i gjennomsnitt 80 millioner årlig. Rødt foreslår derfor en ansvarlig årlig økning i estimert skatteinntekt. Etter vår oppfatning er ikke offentlige utgifter noe vi i fylkestinget skal frykte. Vi har derimot en plikt for å forvalte fellesskapets midler klokt og til det beste for innbyggerne. Det gjør vi ikke ved å øke antall fylkesråder og direktører på bekostning av ansatte i skolene. Eller ved å starte hvert nye budsjettår med kutt som ved året slutt viser seg å ikke være nødvendig.

Også på investeringssiden er det mulig å prioritere. Rødt vil parkere byggingen av en ny fløy ved Fylkeshuset og i stedet bruke fylkeskommunale arbeidsplasser for å styrke byer over hele Nordland. Vi ønsker å starte prosessen med å desentralisere deler av fylkesadministrasjonen. Det frigjør midler til investeringer i både skole og vei. For Rødt er det viktigst å sette innbyggerne og samfunnsutviklinga i Nordland først. Vårt budsjettforslag viser at det er mulig.

Synne Høyforslett Bjørbæk

Per-Anton Nesjan

Paula Lorentzen

Rødts fylkestingsgruppe