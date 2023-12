Dette er en felles uttalelse fra de tillitsvalgte i FO i Helgelandssykehuset. FO er fagforeningen for sosionomer, vernepleiere, barnevernspedagoger og velferdsvitere. Vi har 67 medlemmer i psykiatrien. Disse jobber hovedsakelig som miljøterapeuter, behandlere og ledere.

Vi ønsker med dette å uttrykke vår bekymring for den nedbyggingen av sengeplasser Helse Nord nå foreslår å gjennomføre på Helgeland.

Helseminister Kjerkol uttalte tidligere i år at nedbyggingen av sengekapasiteten stenger på hennes vakt, og at helseregionene skal prioritere psykisk helsearbeid. Den 09.06 la hun også frem en ny opptrappingsplan for psykisk helse. Bevilgningene skal økes med minst 3 milliarder over de neste ti årene.

Men til tross for klar tale, og opptrappingsplan etter opptrappingsplan, peker pilen stadig i feil retning. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at antall sengeplasser har falt med nesten 38 prosent de siste 20 årene, og trenden fortsetter – også på Kjerkols vakt.

I forbindelse med «bærekraftsprosessen» har Helse Nords arbeidsgruppe 2 foreslått å redusere døgntilbudet i psykiatrien på Helgeland. Dette begrunnes bl.a. med at vi har bedre kapasitet enn mange andre steder. Dette tror vi på at vi har. Det rapporteres ofte om altfor få sengeplasser i psykiatrien, og at vi ikke klarer å ivareta de aller sykeste her i landet. I opptrappingens ånd føler vi oss da berettiget til å spørre; Er det virkelig vi som bør trappe ned, og ikke de som har færrest sengeplasser som bør trappe opp?

Arbeidsgruppe 2 ønsker å gjennomføre nedtrappingen ved å legge ned en bærekraftig og godt etablert døgnavdeling med 14 sengeplasser i Mosjøen, for så å bygge en helt ny og mindre avdeling med 9 sengeplasser på Mo i Rana. Mo i Rana vil da få to døgnavdelinger for voksne, hver med 9 sengeplasser.

Dette er på ingen måte ett innlegg som omhandler lokalisasjon. Vi ønsker ikke at de godt drevne sengeplassene i Mosjøen skal flyttes til Rana. Men vi ønsker heller ikke at de godt drevne sengeplassene i Rana skal flyttes til Mosjøen. Helgeland er stort, og i tråd med opptrappingsplanen for psykisk helse ønsker vi at tilbudene skal ligge så nært pasientene som overhodet mulig. Da vil det ikke være hensiktsmessig å samle alt på ett sted.

Ett annet argument fra arbeidsgruppe 2 er at to døgnavdelinger på samme sted vil være bedre rustet til å tåle fravær blant de ansatte. Vi tviler på at arbeidsgruppen mener at miljøpersonalet skal jobbe i to avdelinger samtidig. Vi antar derfor at det her er snakk om spesialistene. Det er fullt mulig å gjennomføre ett slikt samarbeid selv om man sitter i hver sin by, og det gjøres jo også allerede.

Helgelandssykehuset blir stadig bedre på bruk av digitale løsninger. Pasientbehandling, møter og lignende gjennomføres nå ofte digitalt. Vi har behandlere som sitter helt andre steder i landet, og likevel får deltatt på alt de skal i løpet av arbeidshverdagen. Ambulant akutt-team har behandlere i alle de 4 byene, med spesialister som sitter på Mo. Dette fungerer grunnet gode digitale løsninger.

Døgnavdelingen i Mosjøen har vært driftet i flere tiår, og både miljøterapeuter, behandlere og ledelse innehar en helt unik erfaringskompetanse. Det vil ta årevis å gjenoppbygge noe lignende ett annet sted, om det i det hele tatt er mulig.

Det høres merkelig ut for oss at nedleggelse, oppsigelser, nybygging, nyansettelser, opplæring av en helt ny personalgruppe osv. vil lønne seg. Det er også anslått at denne delen av «bærekraftsprosjektet» vil koste minst 85 millioner kroner. Men: Den koster jo mye mer enn det. Ingen har f.eks. målt verdiene vi mister rent faglig, eller tapet for de som mister mest – nemlig pasientene.

Vi har mange dyktige og erfarne fagfolk i psykiatrien på Helgeland. Vi står sammen for å gi ett så godt tilbud som mulig til befolkningen, og vi står også sammen i denne prosessen. Tidligere har blant overlegene ved klinikk Helse og Rus i Mo i Rana ytret sine bekymringer offentlig (Helgelendingen 07.11). Det samme har de tillitsvalgte i psykologforeningen (Helgelendingen 14.11). Vi stiller oss også bak disse innleggene.

Tillitsvalgte i FO ved Helgelandssykehuset:

Hakim Helgebostad Berg, plasstillitsvalgt Sandnessjøen

Kim Andre G. Mørk, plasstillitsvalgt Brønnøysund

Rita Veiåker Nilsen, plasstillitsvalgt Mo i Rana

Øystein Olderli Fagerbakk, plasstillitsvalgt Mosjøen

Siv Anja Langås Øyen, foretakstillitsvalgt