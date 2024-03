Det er sangen «Ugress og villskudd» som slippes på Åges 75-årsdag 21. mars. Den beskrives som «en liten gave til fansen og Åge selv», ifølge pressemeldingen.

Også låten «Ugress», som Åge har spilt på konserter, skal utgis på Warner Music Norge, som Åge Aleksandersen har valgt å fortsette samarbeidet med.

– De kjenner meg og min musikk godt, og jeg ser fram til at vi nå sammen kan øke aktiviteten rundt mine utgivelser igjen, sier Aleksandersen, som overtok rettighetene til flesteparten av sine innspillinger fra 1981–2001 for rundt et år siden.

Det var i april 2023 at Aleksandersen og Terje Tysland inngikk forlik med Warner etter sju års konflikt, og dermed unngikk rettssak, skrev VG da.