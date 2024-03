– Det blir et nytt bekjentskap for oss, det blir spennende, sier hovedtrener Marius Heide Horn om motstanderen BIL har trukket.

– Vi vet at de slo Steinkjer 6–1 i første kamp, så jeg vil tro det er et godt fotballag. Og så har de en tidligere spiller fra BIL, Benjamin Martinsen.

BILs spillende trener Marius Heide Horn gleder seg til hjemmekamp mot Vuku. Foto: Simon Aldra

Glad for hjemmekamp

Heide Horn er glad for at BIL har hjemmekamp.

– Det er artig at vi får spille den på hjemmebane. Og så er det fint å få en tellende kamp tidlig på året, hvor vi får jobbet med det vi gjør på trening og skal gjøre i kamp. Vi sjekker nå hvilke av spillerne som er tilgjengelige, men i utgangspunktet spilles kampen onsdag 20. mars, sier Marius Heide Horn.

Brorparten av cupkvalifiseringskampene spilles 20. mars, men siste frist er 24. mars.

Vuku endte på 3. plass i 4. divisjon Trøndelag i fjor.

Glimt neste?

Med seier går BIL til første ordinære runde av NM. Da kan det bli storfint besøk av Bodø/Glimt, ettersom lagene i de to øverste divisjonene skal ha bortekamp i de to første rundene, og tradisjonelt setter forbundet dem opp mot lag i de lavere divisjoner for å skape folkefest.

– Hvem som får Glimt baseres i stor grad på skjønn, der det blant annet vektlegges om det er lenge siden sist lagene møttes, sier Frank Aas i NFF Nordland.

I fjor fikk Mosjøen besøk av Ulrik Saltnes & Co.

Sist BIL deltok cupen var første kvalrunde i 2019. Da ble det 3-5-tap hjemme mot Rørvik.

Kampene

Kirkenes – Hammerfest, Bossekop – Skarp, Fløya – Storelva, Harstad – Senja, Sortland – Melbo, Mosjøen – Fauske/Sprint, Innstranda – Mjølner, Brønnøysund – VUKU, Tynset – Tiller, Sverresborg – NTNUI, Verdal – Trygg/Lade, Orkla – Melhus, Surnadal – Elnesvågen, Eide/Omegn – Dahle, Volda – Ørsta, Spjelkavik – Herd (spilles 17/3), Fjøra – Voss (spilles 17/3), Førde – Florø, Gneist – Askøy (spilles 19/3), Austevoll – Frøya, Lyngbø – Loddefjord, Bremnes – Stord, Nord – Torvastad, Sandved – Madla, Rosseland – Forus/Gausel, Varhaug – Sola, Randesund – Donn, Express – Vindbjart, Hei – Storm, Flint – Halsen, Åskollen – Åsgårdstrand, Hallingdal – Åssiden, Vestfossen – Gamle Oslo, Reinsvoll – Ridabu, Skreia – Kolbu KK, Nybergsund – Flisa, Toten – Sander, Bjørkelangen – Skjetten, Lokomotiv Oslo – Union Carl Berner, Manglerud Star – Årvoll, Grüner – Heming, Drøbak/Frogn – Grei, Råde – Sparta Sarpsborg og Lisleby – Sarpsborg FK.