Mot slutten av det prestisjetunge rennet fra Sälen til Mora måtte 31-åringen fra Gol kaste opp.

– Jeg ble utrolig dårlig i magen og spydde på slutten der. Det var omtrent på samme sted som i fjor. Da tenkte jeg: «Du spydde i fjor og klarte å vinne, så jeg må bare puste med magen», sa Fleten til NRK etter rennet.

Hun erkjente at hun var redd for både å gå næringstom og at det kunne bli bråstopp.

– Jeg var redd for at magen skulle slå seg vrang, og dersom den hadde gjort det, vet jeg ikke om jeg hadde kommet meg av gårde, fortsatte Fleten.

31-åringen var naturlig nok fornøyd med den overlegne triumfen.

– Man står på startlinjen som en favoritt, og selv om jeg tenker at jeg skal klare å innfri, er det noe annet å faktisk gjøre det, sa Fleten.