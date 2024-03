Det skriver klubben på sine nettsider.

– Det er deilig å endelig være her, jeg har sett fram til det, sier han til glimt.no.

Nielsen kommer fra Nordsjælland, hvor han har notert seg for 41 kamper for U19-laget. Glimt skriver imidlertid at dansken går rett inn i nordlendingenes A-lag.

– Det blir superspennende. Jeg har spilt i Nordsjælland i ni år, men nå er det på tide å prøve noe nytt, og jeg føler det var riktig å velge Glimt, sier 19-åringen.

Midtstopperen føyer seg inn i en rekke av danske spillere i Glimt. Fra før representerer også Albert Grønbæk og Kasper Høgh gultrøyene.

– Jeg har samme agent som Kasper og Albert, så jeg vet av de. Jeg har sett dem i Danmark og jeg har spilt mot Kasper. Jeg har også snakket litt med Andreas Schjelderup. Han fortalte at det er en supergod klubb, sier Nielsen.