De første tusen billettene ble lagt ut onsdag kveld. Litt startproblemer ble det med den nye billettappen og billettsalgløsning på nett, men BIL lover at alle som av tekniske årsaker er blitt trukket for mer penger enn de skulle vil få pengene tilbake.

Torsdag opplyser Espen Halsen, som har laget klubbens egen billettløsning, at det er arbeidet med teknologien, og at billettsalget åpnes igjen torsdag kveld. Denne gang legges det ut et i utgangpsunktet ubegrenset antall billetter.

– Forhåpentligvis går det greit idag, skriver Halsen til BAnett. For sikkerhets skyld ber han de som bruker appen om å laste ned nyeste versjon for de kjøper. Det er versjon 4.0 av av appen som virker best.