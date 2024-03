Søndag trente Haugen for seg selv på grunn av en kjenning i låret, og etter treningsøkta bekreftet Molde-sjef Moe overfor lokalavisen at 30-åringen står over kampen mot Strømsgodset.

– Det ser ut som det er litt for tidlig. Det er en lang sesong. Vi vil ikke gamble for mye i første kamp. Jeg tror han kan være aktuell allerede til HamKam-kampen om en uke, dersom alt går fint, sier Moe til avisen.

Haugen er selv klar på at han ikke er langt unna å være kampklar.

– Jeg fikk en liten kjenning i låret for en ukes tid siden. Det var ikke noe store greier. Vi passer litt på nå, så får vi se når det blir. Det er tungt å sitte på siden her og se, men ikke være med for fullt enda. Heldigvis er det ikke mange dagene til jeg skal være tilbake, sier Haugen til lokalavisen.

Molde endte på en skuffende 5.-plass i Eliteserien sist sesong. I cupen ble det gull etter at Bodø/Glimt ble slått 1-0 i finalen på Ullevaal.