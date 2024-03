Bare en gang tidligere har hun vunnet et verdenscuprenn. Det var helt tilbake i januar 2021 i Ljubno.

– Det var utrolig deilig. Jeg fikk det til og er veldig fornøyd. Det er deilig å få det ut i konkurranse. Jeg har hatt en liten sperre der, men jeg tar steg, sier Kvandal.

– Man går alltid for å vinne som utøver, men så har det ikke vært sånn for meg i det siste. Å få denne smaker utrolig deilig, fortsetter hun.

Før finaleomgangen lå Kvandal på 2.-plass, bare 0,1 poeng bak tyske Katharina Schmid i ledelsen. Slovenske Ema Klinec fulgte 0,8 poeng bak Kvandal.

Og der sloveneren først hoppet seg bort, leverte Kvandal et kjempehopp på 125 meter. Dermed var det bare Schmid som kunne ta fra henne seieren.

Norsk seier

Tyskeren satt alene igjen på toppen før hun landet på 117 meter. Dermed var seieren norsk. Slovenske Nike Prevc ble nummer to, mens østerrikske Eva Pinkelnig ble nummer tre.

Silje Opseth ble nest beste norske på 8.-plass etter to svev på 118 og 113,5 meter. Heidi Dyhre Tråserud (11.-plass), Ingvild Synnøve Midtskogen (18.) og Thea Minyan Bjørseth (26.) var også i aksjon i Holmenkollen.

Tidligere søndag var Kvandal også best i kvalifiseringen, 0,1 poeng foran Schmid. Den tyske jenta hoppet riktignok seks meter lenger, men fra fire avsatser høyere fart. Det er normal prosedyre at den norske lagledelsen ber om lavere fart for Kvandal.

Økte

Kjersti Græsli røk på sin side ut i kvalifiseringen etter å ha blitt nummer 42 med et svev på 103 meter.

Før søndagens hopprenn ledet Kvandal sammenlagtkonkurransen med 9,5 poeng ned til Schmid på 2.-plass. Etter søndagens seier har imidlertid forspranget økt til 29,3 poeng ned til tyskeren.

Raw Air fortsetter med to nye renn i Granåsen 12. og 13. mars, før det avsluttes med to skiflygningsrenn i Vikersund 16. og 17.