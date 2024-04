«Bla» til høyre i tabellen for å se tidene. DNS = Did not start, DNF= Did not finish.

Maraton

1 1 Magnus Orheim NOR Nesna IL M40-44 2:59:43 2 10 Veronica Vik Olsen NOR Steinkjer Friidrettsklubb K35-39 3:11:18 3 2 Andris Koskevics NOR Brønnøysund M35-39 3:13:03 4 11 Rolv-Jørgen Bredesen NOR Sømna IL M50-54 3:35:21 5 4 Jan-Helge Balto NOR Sirma IL M70-74 3:40:32 6 6 Eiolf Eivindsen NOR Vevelstad M65-69 4:00:14 7 9 Mats Figenschau NOR Lier M23-34 4:03:00 8 7 Brage Arntsen NOR Vega IL M23-34 4:13:53 8 Tony Fröström SWE Brønnøy Brann og Redning M35-39 DNF 5 Kristian Baadstø NOR Bodø Bauta løpeklubb M45-49 DNS 3 Keri Morgan SWE Boden M50-54 DNS

Halvmaraton

1 59 Lasse Blom NOR Sømna IL M40-44 1:13:51 2 70 Signe Kristine Fikse NOR Helgådal IL K35-39 1:19:17 3 94 Jussi Kärkkäinen FIN Lauparlauget 4x4 M23-34 1:23:21 4 102 Bernt Kristiansen NOR Træn løp M45-49 1:27:02 5 119 Witoslaw Chwasta POL Hud Medica AS M40-44 1:30:14 6 66 Espen Berg Olsen NOR Sømna IL M35-39 1:30:37 7 69 Michal Motyka NOR Sport Torghatten IL M40-44 1:32:25 8 127 Rune Knoph NOR Brønnøysund IL M50-54 1:32:50 9 95 Vidar Slettjord NOR Skonseng M50-54 1:33:24 10 118 Ole Martin Valla NOR Bjerka il M35-39 1:33:39 11 82 Vetle Vinje NOR Brønnøysund M23-34 1:34:01 12 63 Andreas Lindseth-Haugvik NOR Trondheim Triatlonklubb M50-54 1:34:10 13 52 Ingvild Bang NOR Brønnøysund K23-34 1:34:12 14 76 Tomas Pietrzykowski NOR MO I Rana M40-44 1:34:31 15 80 Gianluca Guglielminetti ITA Trondheim M35-39 1:35:10 16 101 Jan Kristian Olsen NOR Lauparlauget 4x4 M45-49 1:35:58 17 121 Steinar Johansen Lilleås NOR Brønnøysund Elektriske AS M55-59 1:36:19 18 74 Leif Magne Øvrebust NOR Sømna il M60-64 1:36:27 19 106 Per Egil Nilsen NOR Brønnøysund IL M55-59 1:36:33 20 73 Hogne Lorentzen NOR Mosjøen M35-39 1:36:49 21 97 Anne Kristin Melgård NOR Namdal løpeklubb K45-49 1:37:18 22 122 Britt Ina Hals NOR Lauparlauget 4x4 K50-54 1:37:45 23 54 Sverre Svendsen NOR Sport Torghatten IL M40-44 1:38:01 24 91 Markus Amundsen NOR Nve-Bil M23-34 1:39:37 25 64 Magnus Moreau NOR Trondheim M35-39 1:39:43 26 78 Eddy Reinfjord NOR Torsdagsklubben M45-49 1:41:00 27 120 Ståle Andrè Volden NOR Kolvereid M35-39 1:41:20 28 115 Werner Reinfjord NOR Sømna IL M55-59 1:42:34 29 86 Erlend Kleiven Lorentzen NOR Mosjøen IL M45-49 1:42:50 30 68 Bjørn Erik Jansen NOR Sport Torghatten IL M55-59 1:43:16 30 110 Fredrik Johansen NOR Torsdagsklubben / Sporttorghatten M50-54 1:43:16 32 65 Torstein Aasen NOR Leirfjord M60-64 1:45:00 33 81 Veronika Steen Svendsen NOR Oslo K23-34 1:45:15 34 83 Sjur Berglann NOR Nesna M65-69 1:46:34 35 93 Øyvind Johnsen NOR Hemnesberget M40-44 1:46:56 36 105 Alexander Halsen NOR Torghatten Aqua Bedriftsidrettslag M35-39 1:47:50 37 79 Ida Brinchmann Styve NOR Sandnessjøen K35-39 1:48:15 38 124 Karl Oskar Hjørnerød NOR Mosjøen IL M50-54 1:48:19 39 125 Tore Heia NOR Mosjøen M55-59 1:50:56 40 126 Kenneth Heia NOR Korgen M23-34 1:52:06 41 60 Ruben Moen Iversen NOR MO I Rana M35-39 1:53:23 42 84 Kim Olav Jensen NOR MO I Rana M23-34 1:54:18 43 72 Kirsty Roy GBR Trondheim K35-39 1:54:21 44 114 Kenneth Åsland NOR MO I Rana M55-59 1:55:12 45 75 Steinar Horn NOR Brønnøysund M75+ 1:55:34 45 111 Rune Pedersen NOR Torsdagsklubben M50-54 1:55:34 47 113 Rune Kvalfors NOR Team Kvalfors M55-59 1:55:42 47 116 Ragnhild Solli NOR Sømna IL K65-69 1:55:42 49 103 Christina Berg Orvik NOR Brønnøysund K45-49 1:56:26 49 112 Berit Pedersen NOR Torsdagsklubben K45-49 1:56:26 51 56 Stian Torgersen Lie NOR Hattfjelldal IL / Hatt M35-39 1:56:50 52 58 Kristoff Siem NOR Jørgenhålet IL M50-54 1:57:05 53 107 Maren Frydenlund NOR Bangsund K23-34 1:58:34 54 61 Jennifer Michaelsen NOR MO I Rana K35-39 1:59:37 55 117 Linda Kristin Schei NOR Sandnessjøen K50-54 1:59:49 56 123 Tuva Scharning NOR Vormsund K23-34 2:00:42 57 104 Robin Jægersen NOR Brønnøysund M23-34 2:02:14 58 62 Alf Johan Breivik NOR Vega IL M50-54 2:03:25 59 88 Veronica Kanters NOR Sandnessjøen K35-39 2:03:34 60 100 Ellen Nilsen NOR Vega K50-54 2:03:58 61 108 Ingvild Øverås NOR Norsk Luftambulanse BIL K45-49 2:04:19 62 55 Brita Røli NOR Løpeklubben Mosjøen K55-59 2:09:32 63 92 Trude Larem Fick NOR Mosjøen K50-54 2:09:49 64 89 Benas Joneliukstis LTU Trofors M35-39 2:12:51 65 96 John Arne Ormø NOR Team Ormø Gård M55-59 2:13:00 66 71 Solveig Brattland NOR MO I Rana K23-34 2:14:52 67 85 Tommy Heia Karlsen NOR Hemnesberget M35-39 2:16:30 67 109 Kjærand Torgersen NOR Brønnøysund M45-49 2:16:30 69 87 Bente Mari Mortensen NOR Vega K50-54 2:20:08 70 90 Anders Gjetø Lindset NOR Trondheim M35-39 2:22:06 71 99 Benjamin Lien NOR Brønnøysund M23-34 2:24:25 72 53 Paul Birger Torgnes NOR Torghatten Aqua Bedriftsidrettslag M70-74 3:31:28 77 Magne Growen NOR Dalsgrenda M23-34 DNS 51 Emma Strand Haugen NOR Bergen K23-34 DNS 151 Henriette Valan Høyholm NOR Tromsø K23-34 DNS 98 Atle Kleven NOR Team Ormø Gård M55-59 DNS 57 Connie Schneider NOR Kongsberg IF K60-64 DNS 67 Tormod Steen NOR Rørvik M40-44 DNS

Øygaloppen/10 kilometer

1 404 Alexander Kirkeberg NOR Steinkjer Friidrettsklubb M23-34 31:41 2 384 Waldemar Knygh-Rossdal NOR Sømna IL M18-19 33:56 3 325 Eirik Nordvik NOR Namdal løpeklubb M40-44 34:41 4 331 Nils Andre Reinfjord NOR Sømna il M50-54 37:45 5 360 Einar Melgård NOR Steinkjer Friidrettsklubb M35-39 38:35 6 329 Mikael Bønå NOR Torghatten Aqua Bedriftsidrettslag M23-34 38:48 7 362 Asgeir Nergård NOR Lovund M23-34 39:42 8 375 Snorre Nicolaisen NOR Sømna il M60-64 39:59 9 333 Kim Robin Fineide NOR Bjerka il M23-34 40:22 10 302 Andreas Dahle NOR Sømna IL M35-39 40:23 11 306 Mari Brox NOR Sømna IL K35-39 40:26 12 311 Kristian Reinfjord NOR Sømns M23-34 40:41 13 324 Oda Pauline Fikse NOR Vuku K35-39 41:56 14 364 Bjørn-Inge Lange NOR Sømna IL M50-54 42:17 15 332 Marcus Sevaldsen NOR Mosjøen IL M23-34 42:26 16 377 Paal Sørensen NOR Team Berg M23-34 42:31 17 351 Fredrik Breyholtz NOR Lauparlauget 4x4 M35-39 42:45 18 304 Denys Kobzar UKR Light Fire M18-19 43:13 19 309 Henriette Aas NOR Sandnessjøen K45-49 43:47 20 305 Bjørnar Nergård NOR Lovund M40-44 43:56 21 316 Øyvind Johansen NOR Brønnøysund M40-44 45:18 22 315 Carl Øivind Hill Forsland GBR Sandnessjøen IL / SIL M40-44 45:45 23 303 Conrad Grøttheim Olsen NOR Sport Torghatten IL / BIL G14 M12-13 45:57 24 398 Jørgen Saur NOR Brønnøysund Elektriske AS M45-49 46:15 25 359 Daniel Andersen NOR Leirfjord M23-34 46:15 26 319 Jan Olav Eriksen NOR Sandnessjøen IL / Lauparlauget 4x4 M55-59 46:26 27 330 Rune Grønli NOR Mosjøen M23-34 46:35 28 390 Kristian Olaisen NOR Lauparlauget 4x4 M40-44 46:39 29 395 Brynhild Iversen NOR Sandnessjøen K45-49 46:56 30 313 Sarah Thomassen NOR Lovund Ungdoms og Idrettslag K23-34 48:45 31 350 Leon Endre Lie NOR Sport Torghatten IL / BIL G14 M14-15 49:10 32 348 Anita Rosland NOR Torsdagsklubben / Sport Torghatten IL K50-54 49:48 33 328 Mathias Paulsen NOR Sport Torghatten IL / BIL G14 M14-15 49:55 34 408 Arnt Bjørnar By NOR Storebrand Sport M45-49 49:58 35 396 Espen Stokka NOR Sandnessjøen M45-49 50:07 36 318 Mathias Paulsen NOR Bil/Stil G14 M14-15 50:13 37 368 Kim Stene NOR Sport Torghatten IL M40-44 51:03 38 321 Rebecca Briel NOR MO I Rana K23-34 51:25 39 391 Ole Arnfinn Reinfjord NOR Sømna M55-59 51:48 40 406 Johanne Walnum NOR Dønna K23-34 51:54 41 388 Terese Bergersen NOR Brønnøysund K35-39 51:57 42 387 Bjørn-Eirik Bergan NOR Sport Torghatten IL M40-44 51:57 43 397 Kasper Edvinsen NOR Mosjøen M23-34 52:40 44 345 Martin Solheim NOR Eidsnes M60-64 52:48 45 382 Petter Andre Berger NOR Brønnøysund M23-34 52:57 46 373 Kjell Rune Stavang NOR Brønnøysund IL / Torsdagsklubben M45-49 52:57 47 338 Stein-Ove Lorentzen NOR Lauparlauget 4x4 M35-39 53:02 48 385 John Alvin Mardal NOR Team Valla M50-54 53:13 49 403 Jim Leon Olsen NOR Nyefilter.No M40-44 53:20 50 393 Gøran Borkamo NOR MO I Rana M23-34 53:21 51 352 Ørjan Husby NOR Leirfjord M40-44 53:41 52 322 Julian Warholm NOR Sport Torghatten IL / BIL G14 M14-15 54:13 53 407 Caroline Røsnes NOR Sømna IL K35-39 54:20 54 378 David Briel NOR Mo I Rana M18-19 54:23 55 312 Karl Johann Torgnes NOR Torghatten Aqua Bedriftsidrettslag M50-54 54:38 56 349 Øystein Guneriussen NOR Digitaliseringsdirektoratet M35-39 54:59 57 374 Kristin Rørmark NOR Sport Torghatten IL / J15 K14-15 55:10 58 399 Daniel Ebbesen NOR Brønnøysund Elektriske AS M35-39 55:28 59 344 Adam Borkamo NOR Sport Torghatten IL / BIL G14 M14-15 55:49 60 340 Ole Dybwad Alstad NOR Stjørdal M23-34 56:29 61 353 Cathrine Marseliussen Aasen NOR Leirfjord K23-34 56:53 62 357 Andreas Hermstad NOR Digitaliseringsdirektoratet M23-34 57:02 63 307 Ina Thorgersen Laukvik NOR Brønnøysund K23-34 57:27 64 400 Kacper Krakos NOR Brønnøysund Elektriske AS M20-22 57:57 65 355 Mats Nilssen NOR Mosjøen M20-22 57:59 66 336 Elisabeth Marthinussen NOR Sandnessjøen K35-39 58:44 67 317 Kine Lysfjord NOR Brønnøysund K23-34 58:59 68 326 Heidi Hanssen NOR Il Vega K65-69 59:35 69 394 Simone Valla Hoem NOR Mo i Rana K23-34 1:00:04 70 363 Margrete Laksfors NOR Grane IL K23-34 1:00:27 71 354 Jan-Stian Saltermark NOR Sport Torghatten M45-49 1:00:53 72 334 Arnfinn Torgnes NOR Sport Torghatten IL / Torghatten Aqua Bedriftsidrettslag M65-69 1:01:28 73 386 Eli Margrete Lyngøy Torgnes NOR Sport Torghatten IL K60-64 1:01:40 74 392 Julian Nilssen NOR Mosjøen M18-19 1:01:44 75 337 Mina Heide NOR Sport Torghatten IL / J15 K14-15 1:02:48 76 358 Maja Iren Kveinå NOR Brønnøysund K23-34 1:02:54 77 320 Siri-Anna Zahl Kristiansen NOR Digitaliseringsdirektoratet K23-34 1:03:26 78 310 Nicholas Rottem NOR Sport Torghatten IL / BIL G14 M14-15 1:03:38 79 323 Lucas Aagåard NOR Sport Torghatten IL / BIL G14 M12-13 1:03:38 80 401 Omir Taher Omer NOR Brønnøysund Elektriske AS M23-34 1:03:48 81 381 Charlotte Marseliussen Aasen NOR Leirfjord K35-39 1:04:34 82 347 Ingri Wærstad Fiplingdal NOR Trofors K23-34 1:04:37 83 342 Ole Alexander Bang NOR Torghatten Aqua Bedriftsidrettslag M23-34 1:05:33 84 367 Kjersti Toft NOR Team Valla K50-54 1:05:53 85 402 Erling Laugen NOR Digitaliseringsdirektoratet M40-44 1:06:15 86 389 Mona Hauglund NOR Sømna K35-39 1:06:44 87 327 Ida Støen NOR Tiller K35-39 1:07:02 88 366 Kristine Kilvik NOR Bodø Bauta løpeklubb K40-44 1:07:28 89 376 Johanne Sagli Brattbakk NOR Mosjøen K23-34 1:08:18 90 301 Monica Talsnes Norbye NOR Trondheim K35-39 1:08:42 91 380 Mathea Sofie Sandøy NOR Sport Torghatten IL / J15 K14-15 1:08:50 92 372 Linn Hege Engen NOR Trofors K35-39 1:09:35 93 405 Einar Båfjelldal NOR Trofors M40-44 1:09:37 94 346 Erling Hauan NOR Digitaliseringsdirektoratet M23-34 1:11:15 95 370 Bodil Olufsen NOR Hemnesberget K55-59 1:12:13 96 308 Alf-Erik Olufsen NOR Hemnesberget M55-59 1:12:13 97 371 Unn-Berit Haraldsvik NOR Sømn il K55-59 1:13:24 98 361 Roar Eli Kappfjell Sandøy NOR Sandnessjøen M50-54 1:13:28 99 365 Kjell Omvik Olsson NOR Hurtigruta Carglass M70-74 1:14:44 100 343 Lenita Hansen NOR Mosjøen K23-34 1:15:30 101 339 Iselin Jensen Borkamo NOR MO I Rana K23-34 1:18:46 102 369 Ingrid Henriksen Juell NOR Bodø K23-34 1:26:59 335 Kaia Kleven NOR Team Ormø Gård K20-22 DNS 383 Randi Mansæterbak NOR Digitaliseringsdirektoratet K40-44 DNS 356 Elin Anita Pettersen NOR Lofoten Løpeklubb K60-64 DNS 379 Ragnhild Tafjord NOR Digitaliseringsdirektoratet K50-54 DNS

Paraløp

871 Lilly Aakervik NOR Brønnøysund Paraløp COMPLETED

Minimaraton 3,6 kilometer

534 Maya Baustad Bastesen NOR Sport Torghatten IL / J10 K10-11 DNS 542 Anja Svendsen NOR Sport Torghatten IL / J10 JG7-9 26:26 543 Molly Andreassen NOR Sport Torghatten IL / J10 K10-11 21:29 567 Aria Schanche NOR Sport Torghatten JG7-9 34:32 518 Emine Olsen NOR Sport Torghatten IL / J10 K10-11 33:25 549 Sofia Amalie Ebbesen NOR Sport Torghatten IL / J10 K10-11 33:25 588 Sofie Lilleli NOR Brønnøysund K10-11 32:28 535 Pernille Thorvaldsen Stene NOR Sport Torghatten IL / J10 K10-11 31:57 517 Nikolai Elstad NOR Sport Torghatten IL / G11 M10-11 22:03 550 Mille Olsen NOR Sport Torghatten IL / J10 K10-11 31:52 509 Håkon Utvik Nicolaisen NOR Sport Torghatten IL / G11 M10-11 22:22 510 Erik Elias Knutsen NOR Sport Torghatten IL / G11 M10-11 22:23 531 Saga Olsvik NOR Sport Torghatten IL / J10 K10-11 31:38 557 Emilie Breisjøberg NOR Brønnøysund IL K10-11 30:01 511 Linnea Paulsen NOR Sport Torghatten IL / J10 JG7-9 23:22 580 Jakob Hatten NOR Sport Torghatten M10-11 23:32 581 Ingrid Annie Einvik NOR Sport Torghatten IL / J10 JG7-9 28:40 545 Nora Skommo Vandalsvik NOR Brønnøysund K10-11 23:55 525 Ella Kristoffersen Johansen NOR Sport Torghatten IL / J10 K10-11 27:47 516 Tindra Bakken NOR Sport Torghatten IL / J10 K10-11 27:46 590 Daniella Gullvik Berg NOR Brønnøysund IL K10-11 25:14 578 Isabella Olea Sund NOR Tjalg IL JG7-9 27:23 554 Savannah Amundsen-Brattland NOR Brønnøysund K10-11 25:22 583 Sebastian Stormyr NOR Sport Torghatten 2013/14 M10-11 26:04 523 Sara Alice Knutsen NOR Sport Torghatten IL / J10 JG7-9 26:19 524 Elling Hauan Hårsvær NOR Sport Torghatten IL / G11 M10-11 26:24 526 Rakel Blom NOR Sømna IL JG7-9 18:58 508 Trude Warholm NOR Sport Torghatten IL / J10 K10-11 18:57 572 Vilde Lille-Løvø Svendsen NOR Sømna IL JG7-9 26:42 584 Aksel Drevvatne Bønå NOR Brønnøysund IL M10-11 16:06 537 Sivert Wågan-Myrvang NOR Sømna IL M10-11 16:30 541 Sander Hårsvær NOR Sport Torghatten IL M10-11 16:55 560 Lucas De Lie NOR Sømna il M10-11 18:34 565 Ulrik Blix Neerland NOR BIL M10-11 17:12 577 Emil Dahle NOR Sømna IL M10-11 17:12 551 Leon Motyka NOR Sport Torghatten IL / G11 M10-11 17:21 514 Bernt-Viktor Hallaraune Garaas NOR Tjalg M10-11 16:08 504 Sander Berg Olsen NOR Tjalg il M10-11 18:09 502 Teo Lille-Løvø Svendsen NOR Sømna IL M10-11 16:28 533 Arne Adler NOR Brønnøysund IL M10-11 16:01 540 Ellen Adler NOR Brønnøysund IL K10-11 16:28 547 Johannes Fagerli Dahle NOR Sømna IL M10-11 15:43 576 Iver Arthur Reinfjord NOR Sømna il UfK 13:50 538 Sebastian Stormyr NOR Sport Torghatten IL / G11 M10-11 DNS 507 Lias Rottem NOR Sport Torghatten JG7-9 DNS 559 Pauline Hauan-Hårsvær NOR Sport Torghatten JG7-9 34:33 539 Bertil Maasø Bøkestad NOR BIL M10-11 DNS 558 Liina Breisjøberg NOR Brønnøysund IL JG7-9 35:12 1 527 Nikolas Berg Olsen NOR Sømna IL / Tjalg il M12-13 14:56 2 519 Victoria Rodal Lie NOR Sport Torghatten IL / J15 K14-15 15:49 3 582 Markus Sterjo Langås NOR Sømna F16+ 16:46 4 586 Eron Vedal NOR Sport Torghatten IL / BIL G14 M14-15 16:49 5 589 Gabor Moe NOR Tjalg IL M12-13 17:05 6 505 Rihards Zilberts NOR Sport Torghatten IL / BIL G14 M14-15 17:24 7 579 Iris Eline Fagerland Ellingsen NOR Brønnøysund K12-13 18:31 8 528 Ramadan Hussein NOR Sport Torghatten IL / BIL G14 M14-15 18:32 9 561 Edvard Sæther NOR Sport Torghatten IL F16+ 19:10 10 529 Henning Olsen NOR Sport Torghatten IL / BIL G14 M14-15 19:14 11 574 Jørgen W Amundsen NOR Brønnøysund M14-15 19:26 12 520 Lukass Baikovs NOR Sport Torghatten IL / BIL G14 M14-15 19:33 13 568 Marius Aasberg NOR Sport Torghatten F16+ 19:51 14 513 Jonas Hårsvær NOR Sport Torghatten IL / BIL G14 M14-15 20:00 15 544 Kasper Lillefjell NOR Sport Torghatten IL / BIL G14 M14-15 20:00 16 552 Anders Hårsvær NOR Torghatten Aqua Bedriftsidrettslag F16+ 20:14 17 501 Mine Emilie Ebbesen NOR Brønnøysund IL K12-13 20:22 18 521 Jonette Laugen NOR Brønnøysund K12-13 20:23 19 563 Eline Svendsen NOR Sport Torghatten IL K12-13 20:40 20 536 Hanne Solberg NOR Sport Torghatten IL F16+ 20:41 21 566 Live Slørdal Estensen NOR Hilstad IL K12-13 21:33 22 506 Martine Ormø NOR Team Ormø Gård K12-13 21:33 23 512 Agnes Orkana Tversland NOR BIL K12-13 21:35 24 530 Theo Berg Olsen NOR Sport Torghatten IL / BIL G14 M14-15 21:52 25 556 Madeleine Larsen Mathiesen NOR Sport Torghatten IL / J15 F16+ 21:52 26 587 Margot Bendiksen NOR Sport Torghatten IL / J15 K16-17 22:01 27 570 Emine Vågan NOR Brønnøysund K12-13 22:09 28 569 Berit Aasberg NOR Brønnøysund IL F16+ 22:55 29 562 Ørjan Hauglund NOR Sømna M12-13 23:07 30 571 Mariel Halvorsen NOR Brønnøysund F16+ 23:32 31 522 Karianne Skommo NOR Brønnøysund F16+ 23:55 32 546 Matheo Vikedal NOR Sport Torghatten IL / BIL G14 M14-15 25:00 33 555 Thea Amundsen NOR Brønnøysund F16+ 25:20 34 573 Marcus W. Amundsen NOR Brønnøysund M12-13 27:58 35 575 Mariann A. Amundsen NOR Brønnøysund F16+ 28:00 36 585 Silje Bønå NOR Brønnøysund IL K14-15 28:13 37 564 Aleksander Serafin NOR Sport Torghatten IL M12-13 29:06 38 553 Pawel Serafin NOR Torghatten Aqua Bedriftsidrettslag F16+ 31:09 39 503 Martin Bøkestad NOR Brønnøysund F16+ 38:21 532 Ronja Benjaminsen NOR Sport Torghatten IL / J15 K14-15 DNS 515 Karl Wilhelm Fjellsøy NOR Sport Torghatten IL / BIL G14 M14-15 DNS 548 Adrine Iversen NOR Sport Torghatten IL / J15 K14-15 DNS

Barneløp

824 William Aasberg NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 792 Johanna Slotterøy NOR Sømna IL Barneløp COMPLETED 791 Johan Slotterøy NOR Sømna IL Barneløp COMPLETED 799 Marie Ludvigsen Skogmo NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 807 Olai Solbakken Skjelsvik NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 770 Hilde Skillevik NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 755 Hege Skillevik NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 830 Leah Trælnes Sandøy NOR Sport Torghatten IL Barneløp COMPLETED 831 Iver Trælnes Sandøy NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 828 Annie Jægersen Saltnes NOR Brønnøysund IL Barneløp COMPLETED 801 Mira Sørfjell NOR Tjalg IL Barneløp COMPLETED 779 Une Saltermark NOR Sport Torghatten Barneløp COMPLETED 814 Oscar Pettersen NOR Sport Torghatten IL Barneløp COMPLETED 838 Andre Petrov NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 752 Villemo Olsvik NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 776 Ailo Johan Olsvik NOR Stil Barneløp COMPLETED 753 Signe Nyheim NOR Tjalg IL / Tjalg Barneløp COMPLETED 767 Iver Nyheim NOR Tjalg IL Barneløp COMPLETED 757 Erica Louise Nilsen NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 833 Ylva Helgesen Lian NOR Tjalg IL Barneløp COMPLETED 832 Birk Helgesen Lian NOR Tjalg IL Barneløp COMPLETED 781 Ea Saltermark NOR Sport Torghatten Barneløp COMPLETED 761 Edvard Nesjan Sprækenhus NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 751 Ellinor Nesjan Sprækenhus NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 798 Ane-Lovise Stefansen NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 768 Ludvig Wågan-Pettersen NOR Sømna Barneløp COMPLETED 760 Synne Wågan-Myrvang NOR Sømna IL Barneløp COMPLETED 775 Ingeborg Johanne Wågan-Myrvang NOR Sømna IL Barneløp COMPLETED 795 Samantha Håland Volden NOR Kolvereid Barneløp COMPLETED 805 Sofie Skjelsvik Vikestad NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 806 Saga Skjelsvik Vikestad NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 813 Claudia Guglielminetti Vik NOR Trondheim Barneløp COMPLETED 772 Nora Skommo Vandalsvik NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 754 Iver Skommo Vandalsvik NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 765 Vilde Vågan NOR Tjalg IL Barneløp COMPLETED 762 Rikke Vågan NOR Tjalg IL Barneløp COMPLETED 829 Håkon Fagerbakk Tverå NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 809 Mari Torgnes NOR Sport Torghatten IL Barneløp COMPLETED 816 Luna Torgnes NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 808 Live Torgnes NOR Sport Torghatten IL Barneløp COMPLETED 815 Leah Torgnes NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 789 Mathias Tomter NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 787 Marit Forren Tilrem NOR Sport Torghatten IL Barneløp COMPLETED 774 Mali Lille-Løvø Svendsen NOR Sømna IL Barneløp COMPLETED 803 Jonah Strand NOR Sport Torghatten Barneløp COMPLETED 837 Helle Ebbesen Stormyr NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 835 Linnea Larsen NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 834 Hedda Sofie Larsen NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 758 Stina Marie Lande NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 797 Stina Marie Lande NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 826 Sofia Bønå NOR Visto il Barneløp COMPLETED 827 Ronja Bønå NOR Visto il Barneløp COMPLETED 848 Maja Moe Bønå NOR Brønnøysund IL Barneløp COMPLETED 897 Jesper Moe Bønå NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 766 Synne Maasø Bøkestad NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 784 Live Maasø Bøkestad NOR BIL Barneløp COMPLETED 771 Agnes Blom NOR Sømna IL Barneløp COMPLETED 844 Petrine Berger NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 843 Parelius Berger NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 802 Arna Bastesen NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 800 Ailo Bastesen NOR Sport Torghatten IL Barneløp COMPLETED 845 Vilde Lundeby Bakken NOR Tjalg Barneløp COMPLETED 847 Tiril Lundeby Bakken NOR Tjalg Barneløp COMPLETED 846 Sara Lundeby Bakken NOR Tjalg Barneløp COMPLETED 790 Emilija Baikova NOR Sport Torghatten IL Barneløp COMPLETED 818 Othelia Aasen Andersen NOR Leirfjord Barneløp COMPLETED 817 Marcelius Aasen Andersen NOR Leirfjord Barneløp COMPLETED 819 Adelina Aasen Andersen NOR Leirfjord Barneløp COMPLETED 804 Savannah Amundsen-Brattland NOR Torghatten IL Barneløp COMPLETED 794 Mumen Alnajar NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 820 Emilian Marseliussen Aasen NOR Leirfjord Barneløp COMPLETED 839 Ida Sofie Brunsvik NOR Tjalg IL Barneløp COMPLETED 836 Peder Warholm NOR Tjalg Barneløp COMPLETED 793 Maja Teresa Chwasta NOR Hud Medica AS Barneløp COMPLETED 763 Elias Halvorsen Ebbesen NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 821 Konstanse Marseliussen Kibsgaard NOR Leirfjord Barneløp COMPLETED 842 Kasper Adam Kantorowski NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 785 Kai Adam Kantorowski NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 783 Harald Tostrup Iversen NOR Sandnessjøen Barneløp COMPLETED 823 Tobias Eidem Horn NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 840 Silas Flatmo Horn NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 786 Othelie Flatmo Horn NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 822 Emil Eidem Horn NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 759 Sondre Sommervik Hestø NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 782 Ella Laukvik Helgesen NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 773 Ada Laukvik Helgesen NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 825 Marie Hatten NOR Sport Torghatten Barneløp COMPLETED 812 Odin Gulaker NOR Sømna IL Barneløp COMPLETED 811 Johan Gulaker NOR Sømna IL Barneløp COMPLETED 780 Sophie Mary Forsland NOR Sandnessjøen IL / SIL Barneløp COMPLETED 764 Philip Beaumont Forsland NOR Sandnessjøen IL / SIL Barneløp COMPLETED 810 Idun Slørdal Estensen NOR Hilstad IL Barneløp COMPLETED 788 Aminda Elstad NOR Sport Torghatten IL Barneløp COMPLETED 778 Viktor Eivindsen NOR Vevelstad Barneløp COMPLETED 756 Vanessa Halvorsen Ebbesen NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 769 Nala Halvorsen Ebbesen NOR Brønnøysund Barneløp COMPLETED 777 Emil Fagerli Dahle NOR Sømna IL Barneløp COMPLETED 841 Alexandra Breyholtz Wik NOR Sandnessjøen IL Barneløp COMPLETED

3,6 kilometer trim (uten tidtaking)