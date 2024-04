Fredrik Bjørkan og August Mikkelsen fikset seieren i andre omgang, men det var videodommerne som stjal mye av fokuset.

– Sterkt og godt dømt av Rohit Saggi. Noe annet enn gult hadde vært feil! Godt dommeren fortsatt kan dømme, skriver TV 2-ekspert Jesper Mathiesen på X.

– Yes Saggi, sterk styring, skrev også kollega Yaw Amankwah.

Fredrikstad så nemlig ut til å få et brutalt gjensyn med eliteserien da VAR-dommerne ba kampleder Rohit Saggi se om Stian Stray Moldes gule kort etter 40 minutter burde vært rødt.

Ifølge TV 2 spurte hoveddommer Saggi VAR-dommerne om de mente at det var en «clear and obvious» feil, og fikk til svar at de anbefalte rødt kort. Saggi valgte likevel å stå ved sin opprinnelige avgjørelse etter å ha sett situasjonen en rekke ganger i reprise.

Saggi brukte 1.34 minutter på å se på situasjonen på VAR-skjermen. FKK-spiller Stray Molde fryktet ikke å bli sendt i dusjen.

– Jeg gjorde egentlig ikke det. Jeg følte at jeg kom inn på riktig side i duellen, sa han til TV 2 i pausen.

Bjørkan på hodet

I pausen gjorde begge lag hvert sitt bytte. Håkon Evjen kom inn for Ulrik Saltnes i Glimt-laget, mens Morten Bjørlo ble erstattet med Simen Rafn.

Det ga umiddelbar effekt for gjestene, for bare to minutter senere headet Fredrik André Bjørkan Glimt i ledelsen etter nydelig spill.

– Jeg må innrømme at jeg ble litt overrasket da jeg så at ballen gikk inn. Det tok et par sekunder før jeg skjønte det, men det var utrolig deilig, sa Bjørkan til rettighetshaveren.

Ti minutter senere var også Albert Grønbæk nær å doble gultrøyenes ledelse, men en feberredning fra landsmann Jonathan Fischer holdt vertene inne i kampen.

Oscar Aga var også fryktelig nær å redusere da han kom alene med keeper noen minutter senere, men til hjemmepublikummets fortvilelse fyrte han av et svakt skudd rett på keeper.

– Der skal han score, konstaterte TV 2-kommentator Simen Stamsø-Møller.

Debut-mål

Men der Fredrikstad sløste med sjansene, var August Mikkelsen sylskarp da han sendte Glimt opp i 2-0-ledelse.

– Det var så klart deilig, en etterlengtet følelse. Det var deilig at vi gikk opp i 2-0 der, sa Mikkelsen.

Dermed debuterte Tromsø-gutten med scoring. Mikkelsen spilte for Tromsø mellom 2018 of 2023, men gjorde i slutten av mars overgang til Glimt etter et skuffende opphold i Hammarby.

– Jeg skal ikke legge skjul på at det var litt merkelig å feire foran Glimt-fansen, men det føltes fantastisk deilig. De har ryggen min, sa Mikkelsen.

Endelig tilbake

Mandagens oppgjør var Fredrikstads første i Eliteserien siden 2012. Siden den tid har de også rykket hele veien ned til 2. divisjon, hvor de spilte så sent som i 2020.

I 2023 snudde imidlertid skuta på Fredrikstad stadion da færøyske Mikkjal Thomassen ble trener. Thomassen bygget et vanntett Fredrikstad-lag som vant 1. divisjon med kun 23 innslupne mål.

Sesongen før endte FFK på en skuffende 10.-plass med nesten dobbelt så mange baklengsmål. De scoret riktignok bare fire mål mer i opprykkssesongen.

Fredrikstad har blitt spådd av de fleste ekspertene til å bli sesongens overraskelse, og at laget fra plankebyen kommer til å ende midt på tabellen.