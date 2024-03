Rapporten er utarbeidet av det sveitsiske sportsforskningssenteret Cies med data fra Wyscout. Den tar for seg de undersøkte lagenes effektivitet ut fra scorede mål sammenlignet med forventede mål (xG) og omfatter 900 klubber fra 54 ulike ligaer på verdensbasis.

Bodø/Glimt er Eliteseriens mestscorende lag og markerer seg høyt på listen over både xG og faktiske scoringer. Rapporten har holdt straffescoringer utenfor statistikken.

For de norske klubbene er det tall fra forrige sesong som er lagt til grunn.

Med 2,47 mål per kamp er Glimt på 6.-plass blant de 900 lagene. Bodøværingene hadde en xG på 2,37, som er 8. høyest av samtlige.

Nederlandske PSV har både høyest målsnitt (2,96) og xG (3,05), mens lag som Bayern München (Tyskland) og Al-Hilal (Saudi-Arabia) også hevder seg høyt oppe.

På statistikken for skudd på mål er Glimt nummer elleve med 6,63 per kamp, mens de er på 19.-plass med 16,8 avslutninger totalt per kamp.

Sandefjord mest effektiv

Norges mest effektive lag i rangeringen er Sandefjord med 1,4 snittmål fra en xG på 1,18. Det utgjør en differanse på 0,22 flere mål per kamp enn forventet.

Odd er nummer to med +0,19 på statistikken, fulgt av Molde (0,18) og Tromsø (0,12), mens Glimt tar 5.-plassen. Helt i bunn ligger Aalesund, som endte sist i Eliteserien med et målsnitt på 0,67. I xG hadde sunnmøringene 1,01 per kamp.

«Vinneren» i rapporten er greske PAOK, som i snitt scorer 0,69 flere mål per kamp enn xG-tallene skulle tilsi. Sporting fra Portugal (0,59) og Roma fra Italia (0,52) følger nærmest.

I bunnsjiktet stikker tre lag fra franske Ligue 1 seg ut blant de fem med verst uttelling: Nice (-0,56), Lyon (0,49) og Montpellier (0,47). For

Oversikt Eliteserien 2023 (unntatt straffemål):

1) Sandefjord: målsnitt 1,40 – xG 1,18 = differanse +0,22

2) Odd: 1,37 – 1,18 = +0,19

3) Molde: 1,97 – 1,8 = +0,18

4) Tromsø: 1,43 – 1,31 = +0,12

5) Bodø/Glimt: 2,47 – 2,37 = +0,10

6) Brann: 1,57 – 1,51 = +0,06

7) Rosenborg: 1,37 – 1,34 = +0,03

8) HamKam: 1,17 – 1,16 = +0,01

9) Haugesund: 1,10 – 1,09 = +0,01

10) Viking: 1,80 – 1,81 = -0,01

11) Sarpsborg: 1,80 – 1,82 = -0,02

12) Strømsgodset: 1,07 – 1,11 = 0,04

13) Vålerenga: 1,16 – 1,22 = 0,06

14) Lillestrøm: 1,50 – 1,59 = 0,09

15) Stabæk: 0,97 – 1,15 = 0,18

16) Aalesund: 0,67 – 1,01 = 0,34