Amie Sannes sendte Bodø/Glimt i føringen da hun satte inn 1-0 noen minutter før sidebytte. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-0.

Tiril Haga sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1, og T. Haga scoret igjen da hun gjorde 2-1 etter 67 minutter. Fem minutter senere utlignet Mathea Meyer Theting for Bodø/Glimt, og seks minutter før slutt tok Bodø/Glimt ledelsen igjen ved Lise Dissing. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 3-2.

Stine Margrete Jensen var kampleder.

Øvrevoll Hosle møter Fyllingsdalen 23. mars, mens Bodø/Glimt spiller neste kamp mot Avaldsnes dagen etter.

Levert av NTBs automatiserte artikkeltjeneste.