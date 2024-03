Dermed fortsetter Alfred Johansson med kun to seire siden han tok over som hovedtrener i Rosenborg. Søndagens braktap var trøndernes 10. treningskamp denne vinteren. Viking står på sin side med sju seire på elleve oppgjør.

– Det var en uakseptabel prestasjon, sa Erlend Dahl Reitan til Nidaros og fortsatte:

– Vi hadde for dårlig innsats og var for lite modige med ballen og for lite aggressive i presset over hele banen. Det var for dårlig.

Reiten fortalte til lokalavisen at det var en meget skuffet gjeng som satt igjen i garderoben.

– Vi vet veldig godt at vi kan bedre enn dette, og vi har vist tidligere i vinter at vi har et bra toppnivå, og så er bunnivået altfor lavt. Men vi er fortsatt positive før seriestart om en uke.

Overlegne

Det var også siddisene som startet best. Etter to skudd i metallet fra Harald Nilsen Tangen, kunne Viking slippe jubelen løs da Sondre Langås pirket ballen i mål etter 17 minutter.

Scoringen kom etter et frispark fra Zlatko Tripic, som Rasmus Sandeberg måtte gi retur på. Etter mye klabb og babb inne i feltet endte ballen hos Langås, som enkelt kunne sende vertene i ledelsen.

13 minutter senere doblet Lars Jørgen Salvesen ledelsen da han ble spilt gjennom av Tripic.

I pausen gjorde Rosenborg to bytter, men til liten nytte. For bare fire minutter inn i andre omgangen økte Sander Svendsen til 3-0. Også han ble assistert av Tripic.

Tripic-perle

Etter to målgivende noterte også Tripic seg i målprotokollen da han banket et frispark i krysset til 4-0 etter en drøy time. Med 20 minutter igjen på klokken fastsatte Sondre Auklend resultatet.

Rosenborg serieåpner hjemme mot Sandefjord 1. april, mens Viking tar imot Sarpsborg.

Rosenborg kommer fra en sesong som ga en skuffende 9.-plass. Det var klubbens dårligste sesong siden 1977. Da ble RBK tabelljumbo og rykket ned.