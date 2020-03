Fotballkretsen har kontaktet BIL om ulovlig trening

Sport

NFF Nordland, som er det nye navnet på fotballkretsen, har tatt kontakt med sportslig leder i BIL Fotball.

- De ringte og fortalte at de har blitt kontaktet på grunn av stor aktivitet på kunstgressbanen som er stengt, skriver sportslig leder i BIL Fotball Arne Robert Hartvigsen på Facebook.

Stenigingen av idrettsanlegg er et forebyggende tiltak mot koronasmitte.

- Sportslig leder og styreleder vil også påpeke at det er et foreldreansvar når det gjelder mindreårige, og et ansvar for den enkelte når det gjelder spillere over 18 år å overholde dette, skriver Hartvigsen.