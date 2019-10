BIL-spillere markerte seg for Glimt 2

Sport

Isak Helstad Amundsen var kaptein for Bodø/Glimt 2 da de møtte Lillestrøm 2 på Aspmyra stadion lørdag. Det var Lillestrøm som først gikk opp i ledelsen etter elleve minutter i første omgang. Først etter 52 minutter lyktes Lasse Hansen Lien å sette inn utligningsmålet. Etter 81 minutter sørget samme mann for ledelse 2-1, et resultat som sto kampen ut. Dermed endte laget på 6. plass i årets serie.

BIL Fotball skriver følgende på sin Facebook-side:

" Isak Helstad Amundsen var kaptein, og Lasse Hansen Lien sørget for scoringene da Bodø/Glimt 2 snudde kampen fra 0-1 til 2-1 hjemme mot Lillestrøm lørdag. Isak - som ble tidenes yngste seniorspiller i BIL da han debuterte for A-laget som 14-åring i 2014 - har vært fast inventar på midtstopperplass hos eliteserieklubbens andrelag, og har også fått trene med A-laget ved flere anledninger.

Lasse Hansen Lien, som med dagens fulltreffere, er oppe i 12 scoringer på 20 kamper denne sesongen, har stort sett fiburert på venstreflanken i Glimts klassiske 4-3-3-system. Han har også spilt kamper i nasjonal juniorserie.

Dette var sesongens siste kamp for Glimts svært unge rekruttlag, som endte på en fin 6. plass i tredjedivisjon etter opprykket fra Hesa i fjor. Vi gratulerer Isak og Lasse med innsatsen i Glimt så langt, og vi heier på dere videre, skriver BIL Fotball på Facebook."