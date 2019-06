BIL-spiller tatt ut til talentleir

Sport

Hun er tatt ut til Equinor Talentleir i Porsgrunn, som arrangeres 29. juni - 3. juli. På J14-nivå er tatt ut to sidestilte tropper, og Bang er tatt ut til en av dem.

- Noen er her for første gang, mens andre er på vei til sin tredje samling i Porsgrunn. Felles for alle er at de er vurdert til å være blant landets aller største talenter. De har overbevist mange på veien for å bli tatt ut, og vi har tatt ut disse spillerne fordi vi mener de har noen egenskaper som på sikt kan gjøre de til en av «morgendagens helter», sier fagansvarlig for landslagsskolen i NFF Håkon Grøttland ifølge Norges Fotballforbund.