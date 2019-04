Tidligere BIL-duo gikk på storsmell med Bodø/Glimt 2

Sport

Fire tidligere BIL-spillere har tatt ett steg opp og spiller nå for klubber i 3. divisjon, eller Regionligaen som den også kalles.

Marerittåpning

Isak Helstad Amundsen og Lasse Hansen Lien spiller for Bodø/Glimt 2, som vant 4. divsjon HeSa og rykket opp i fjor. I lørdagens serieåpning i avdeling 6 gikk duoen på en skikkelig smell med 6-0-tap i Hønefoss. HBK som rykket ned fra 2. div. i fjor og gjorde kort prosess med et ungt Glimt-lag.

Begge sørhelgelendingene spilte hele kampen, Lien på kant og Amundsen i ny posisjon som midtstopper.

– Jeg har spilt samtlige minutter i oppkjøringen, og operert både som midtstopper og indreløper. Når det gjelder kampen mot Hønesfoss var det naturligvis ikke den serieåpningen vi hadde håpet på, men jeg er sikker på det blir bedre resultater fremover, sier Amundsen til BILfotball.no.

Neste kamp er lokaloppgjøret mot Junkeren.

Fornøyd debutant

Joakim Stormo Halsen debuterte for Molde-klubben Træff i bortekampen mot Rommen fra Akershus. Oppgjøret endte 0-0. Halsen som har slitt med skader de siste sesongene spilte hele kampen.

– Helt OK fornøyd med egen innsats, men siden Rommen hadde ballen mye ble det ikke det kampbildet jeg føler passer meg best. Jeg løp iallfall mye og resultatmessig er det helt greit med ett poeng på bortebane. Likevel artig å debutere og spille hele kampen, sier Halsen til BILfotball.no.

I Trondheim ble Henning Borgen Gladsø sittende på benken for Tiller som åpnet hjemme mot Nybergsund. Det endte med 0-1-tap, ti minutter på overtid.

Joakim Pedersen Strands Lyn tapte 2-1 borte for Tønsberg i avd. 1. En av årsakene til det var at Oslo-klubbens nye trener Bent Inge Johnsen måtte konstatere at Strand og seks andre spillere måtte stå over fordi de hadde startet B-lagets serieåpning.

Mangeårig sporstlig leder i Lyn Rolf-Magne Walstad har gått til samme stilling i Asker.

BIL åpner mot Mosjøen

Lokalt slo BIL slo Olderskog 3-2 i treningskamp torsdag. I serieåpningen tar de blåhvite imot Mosjøen om drøye to uker.