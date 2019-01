Gode resultater under Steinkjer Indoor

Sport

Lørdag og søndag var 7 sømnautøvere i ilden på Steinkjer indoor.

Lørdag deltok Martine Evensen(j15), Tiril Charlotte Graven (j15) Solveig Bjøru (j16), Iselin Evensen (j15), Brage Arumairasa (g14), Jarl Amund (g12)

Søndag deltok Iselin Evensen, Tiril Charlotte Graven og Solveig og Einar Bjøru (g18).

Iselin Evensen vant sitt heat på 60 meter for J15 lørdag på tiden 8,24. Dette ga henne også en bestetid totalt etter to heat. Søndag kom hun også på førsteplass med tiden 8,40. På 200 meter vant hun sitt heat med tiden 27,10, noe som totalt ga henne en tredjeplass på øvelsen. Søndag løp hun 400 meter på tiden 1.03,32.

Tvillingsøster Martine Evensen vant 800 meter for J15 på tiden 2.33,13.

Tiril Charlotte Graven (J15) løp inn til en fin tredjeplass på 60 meter hekk på tiden 10,89. Hun deltok også i tresteg og fikk også her en tredjeplass med 8,79 meter. I øvelsen lengde klarte hun 4,23 meter, noe som resulterte i en fjerdeplass.

Solveig Bjøru (J16) vant tresteg i sin klasse med et hopp på 9,51 meter. Hun fikk andreplass da hun klarte 1,45 meter i høyde. Hun satte personlig rekord og perset med fem centimeter. Hun løp også 60 meter på tiden 8,95, noe som ga henne en tredjeplass. I lengde for J16 ble det tett mellom de tre beste plasseringene. De to beste utøverne landet begge på 4,38 meter, mens Solveig Bjøru fikk tredjeplass med 4,36 meter.

Jarl Amund Arumairasa (G12) vant sin klasse i kule (3 kilo) med en lengde på 7,33 meter. Samme dag løp han 60 meter på tiden 12,23.

Storebror Brage Arumairasa (G14) deltok i kule (4 kilo) og kula landet på 10,93 meter.

Einar Bjøru (G18) deltok i 400 meter og lengde søndag. Han løp inn på tiden 58,19 og klarte 4,78 i lengde.