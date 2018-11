- Hva vil klubbene med toppidretten på BVS?

Sport

— Vi håper å kunne engasjere ledere, trenere, utøvere, foreldre og representanter fra kommunene til en diskusjon om dette, sier Stein Aarøen.

Toppidrett ble startet i 2009. Toppidrett ble startet i 2009. Det er nå et tilbud til VG1- og VG2-elever på alle studieretninger ved BVS, og består av fem timer i uka. Fire ekstra treningstimer på skolen og én i egen klubb per uke.

– Tanken bak er både å heve nivået, og gjøre det mulig for dem som vil satse å fortsette å bo hjemme, slik at de ikke trenger å reise ut for tidlig, sier Aarøen.

Til tross for at elevene som deltar starter klokken 07.00 tirsdag og torsdag, er det et populært tilbud. Fylket har satt opp egen bussavgang for elever fra Sømna.

— 46 elever fullførte i fjor. Og i år har vi 40. Det betyr at hver tiende elev er med. Vi har en blandet gruppe med utøvere som driver med fotball, håndball og løping, forteller Aarøen.

Møtet holdes i auditoriet på Brønnøysund videregående skole onsdag ettermiddag.