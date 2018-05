Sport

Bodø / Glimt tok sin første seier siden serieåpningen med sin seier i Molde søndag. Det var Kristian Fardal Opseth som stanget inn ballen etter et Glimt-innkast i det 94. minutt.

Før det hadde Eirik Hestad scoret for vertene like før pause, mens Philip Zinckernagel utlignet for Glimt i det 68. minutt.

Før Stabekk, som ligger på 14. plass, har spilt mot Rosenborg ligger Glimt på 13. plass på tabellen.