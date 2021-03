Utvalg inviterer til søknad om leksefri skole fra Nordhus

Pluss

Fredag 12. februar hadde BA flere leserinnlegg fra elever på Nordhus skole på trykk. Bakgrunnen var at syvendetrinnet hadde arbeidet med argumenterende tekst i norskfaget. Som en avslutning av det temaet fikk de skrive innlegg om det de brant for.

Hele fem av innleggene var om leksefri skole, signert Elise Gimse, Andreas Holm Høyvik, Emma Kristine Aagård, Isabell Hansen og Ally Mathea Olsen Govasli.

Hele ettermiddagen

Under tirsdagens møte i driftsutvalg I i Brønnøy forklarte elevene politikerne hvordan de ser på lekser. Først ut var Ally Mathea Olsen Govalsi.

– Etter en lang skoledag er det ikke alle som er motiverte til å sette seg ned med lekser. Det er frustrerende å ikke få til å gjøre lekser, man blir hengende litt etter andre. Det er forskjell på hvor mye lekser man har fra skole til skole. For noen kan det krasje med fritidsaktiviteter, sa Govasli.

Emma K. Aagård sa at en mulighet er å ha lengre skoledager for å slippe lekser.

– Vi vil gjerne ha litt lenger skoledag for å slippe lekser, men ikke så mye lenger. Av og til sitter jeg hele ettermiddagen og gjør lekser. Lærerne bruker også mye tid på å rette lekser, mente hun.

– Når jeg ikke har motivasjon til å gjøre lekser er det vanskelig å lære noe fra dem, sa Elise Gimse.

– Du sier du sliter med å gjøre leksene, men du leverer dem jo. Lærer du noe? spurte Nordhus-lærer Susanne Larsen.

– Jeg prøver jo å bare å få det ferdig, men prøver jo også å gjøre det riktig. Det er strevsomt, svarte Gimse.

– Konsentrerer meg mindre på skolen

Andreas Holm Høyvik sa at det er gjort en spørreundersøkelse på Nordhus om lekser.

– 92 prosent sa ja til leksefri skole. Jeg konsentrerer meg mindre på skolen fordi jeg vet jeg må hjem og gjøre lekser. Jeg blir umotivert, sliten og trøtt, og føler jeg har fast overtidsarbeid. Når jeg er på trening tenker jeg på at jeg må hjem for å gjøre lekser, sa han.

Isabell Hansen sa at hun mente det kan være gode grunn for å ha noe lesing som lekser, men mente også at det er behov for mindre lekser.

Inviterte til søknad

Utvalgsleder Liv Kristin Trælnes (Sp) roste ungdommene.

– Jeg syns det er kjempefint at dere belyser dette og at vi får det på agendaen. Jeg har full forståelse for at man er sliten etter endt skoledag, sa hun.

SVs Liv Solli sa seg enig, og understreket at hun og SV ønsker en leksefri skole. Hun spurte om de hadde prøvd ut perioder med leksefri skole, og sett noen resultater.

– Nei, vi har ikke gjort det, vi har stort sett leksefri uke før ferier og slike ting, men har ikke testet det. Min klasse har forholdsvis lite lekser i forhold til mange andre skoler, sa Susanne Larsen.

– Hva med å prøve å ha skolen leksefri en periode, kanskje et halvt år? spurte Solli videre.

– Det høres veldig spennende ut, svarte Larsen.

Rektor Ståle Brun sa seg enig.

– Det hadde vært artig å prøve noe sånt med en velsignelse fra dere som bestemmer sånt, men da må vi gå ut med god informasjon til foreldre. Vi opplever at foreldre forventer at elevene skal ha lekser. Men det er forskjellige typer lekser. Vi er klare for å prøve noe sånt om det er aktuelt, sa han.

Kommer til å søke

Solli oppfordret rektor og skolen til å sende en søknad til driftsutvalget, slik at saken kan behandles politisk.

Også Arvid Sandvær (Sp) likte ideen.

– Takk for at dere tar tak i dette, vi diskuterte leksefri skole da jeg gikk ut, og det er 30 år siden, så det har ikke skjedd så mye siden da. Jeg vet om prøveprosjekt der de fikk bedre progresjon og mer motiverte unger. Jeg er positiv til en prøveperiode. Og det var veldig bra leserinnlegg dere hadde i avisa, sa han.

Gjøran Engen (Ap) sa at elevene kunne vente interesse hos Brønnøy Ap om elevene og skolen kom med et godt begrunnet forslag om leksefri skole.

– Det er bortkastet å putte ting i elever de ikke forstår hvorfor de skal lære, sa han.

Rektor tok signalene.

– Jeg tenker at en sånn søknad kommer fra oss. En søknad kan lages i samarbeid med elevene. Vi kan spørre om det vil være bare syvende trinn, jeg mener det også bør gjelde mellomtrinnet. Jeg må nok sparre litt med Kjartan (Paulsen, fagansvarlig skole i kommunen, red.anm.) om dette. Elever skal få utgjøre en forskjell i sin egen hverdag. Det tror jeg er veldig bra for skolen på sikt, sa han.

Må gjøre noe hjemme også

Samtidig var lærer Susanne Larsen opptatt av det er noen former for øving hjemme som nok bør videreføres.

– Jeg har vært opptatt av å ikke gi for mye lekser, jeg har vært tydelig for elever og foreldre at lekser ikke skal være en kamp på hjemmebane, da må de ta kontakt. Det er ingen læring i det. Men det er nok nødvendig å øve på å lese hjemme om man skal lære å lese og å ha den lille gangetabellen på do om man skal lære dem, mente hun.

Politikerne mente elevene får lange arbeidsdager av leksene.

– Det snart ikke noen som har lengre arbeidsdag enn elever i skolene. Etter lekser har de kanskje også en og to treninger. Så skal de ha kvalitetstid med familien. Det er lange dager, og vi bør hjelpe til med å få til dager med mer overskudd og motivasjon, sa Arvid Sandvær (Sp).

Ifølge lærer Larsen er det kommunene som bestemmer om det skal gis lekser.

Ungdomsrådet i Bindal krever slutt på lekser Thale Christensen fra Bindal ungdomsråd kom med klar tale til politikerne i kommunestyret.