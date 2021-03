Ber hundeiere om å plukke opp etter hundene sine

Et sikkert vårtegn er det at hestehoven dukker opp blant snøkantene, men det er ikke bare den vakre gule blomsten som vises. Langs turløyper og veier dukker også hundeskitten opp. Langs skiløypa i Kvervet er det blitt et problem for flere.