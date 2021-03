Nå har fylket startet opp sitt eget rederi

Pluss

Selskapet har fått navnet Fylkesbåtene AS. Stiftelsesdatoen er 16. desember 2020 og aksjekapitalen én million kroner. Det har som formål å eie og sørge for drift av ferjer, hurtigbåter eller andre framkomstmidler. Det skal det gjøre på vegne av Nordland fylkeskommune «for å bidra til at fylkeskommunen kan oppfylle sitt lovpålagte ansvar innen kollektivtrafikk og samferdsel», skriver Helgelands Blad.