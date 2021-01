Johansen går inn for 23,8 millioners salg

Pluss

"Det foreligger tilbud om å kjøpe aksjer for kr 175 pr aksje i Torghatten ASA. Sømna kommune eier 136 400 aksjer i selskapet, noe som utgjør kr 23.870.000,-.Med bakgrunn i forhold som framgår av saken, herunder finansiell rådgivning av ArcticSecurities AS, har et samlet styre i Torghatten ASA anbefalt salg. Kommunedirektøren støtter styret i selskapet og anbefaler salg av aksjene i Torghatten ASA", er den korte begrunnelsen gitt av kommunedirektør Arne Johansen, foran formannskapet i Sømnas innledende behandling av aksjesaken onsdag 27.januar.